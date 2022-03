Biden bude v pátek jednat ve Varšavě o Ukrajině

Podle agentury Reuters to uvedla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. Do Varšavy se Biden přesune poté, co se ve čtvrtek setká v Bruselu se zástupci Severoatlantické aliance, Evropské unie a zemí G7. Ve Varšavě má Biden na programu schůzku s polským prezidentem Andrzejem Dudou.

Na polském území jsou tisíce amerických vojáků, do Polska kromě toho z Ukrajiny před válkou uprchly od jejího začátku na konci února více než dva miliony lidí.

Polsko je tak v řešení ukrajinské krize klíčovým spojencem, podotkla agentura AP. Polsko je také jednou ze zemí, které nejhlasitěji volají po tom, aby Severoatlantická aliance zvážila důraznější kroky pro zastavení krvavých bojů na Ukrajině.

Představitelé Bílého domu dříve uvedli, že přímo na Ukrajinu se Biden nechystá.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken se však tento měsíc na polsko-ukrajinských hranicích sešel se šéfem ukrajinské diplomacie Dmytrem Kulebou, a dal tak Ukrajině najevo americkou podporu.

Dnes bude Biden kromě toho vést konferenční hovor, jehož se zúčastní francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Schloz, italský premiér Mario Draghi a jeho britský protějšek Boris Johnson.

White House confirms President Joe Biden will travel to Poland following his trip to Brussels for meetings with NATO and EU leaders. He will visit Warsaw on Friday. pic.twitter.com/3xCFe36rUM