Bez záruk to nepůjde, hlásí Zimola po schůzce s ANO

Sociální demokraté budou pro svou případnou účast ve vládě po ANO požadovat písemnou záruku, že je větší koaliční partner nebude v kabinetu přehlasovávat. Jednání o vládní spolupráci by chtěli uzavřít do konce března. Po jednání vedení ANO s ČSSD to ve středu novinářům řekl místopředseda sociální demokracie Jiří Zimola

"Pořád jsme vedeni ambicí do konce března to mít (vyjednávání o vládě) hotové, pokud by to bylo samozřejmě možné. Mám pocit, že dnes jsme se posunuli už dál," řekl Zimola.

Podle něj na středečním jednání vyjednavači obou stran probírali "konkrétní programové cíle, ne jen obecné programové priority".

K těm podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka patří třeba boj proti lichvě a exekucím či rozvoj chudých lokalit v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Shoda s ANO nepanuje třeba na sektorových daních či zvyšování spoluúčasti pacientů, dodal Hamáček.

Příští týden budou o jednotlivých bodech jednat expertní skupiny. V dalším týdnu 15. března se pak znovu sejdou vyjednavači. Podle Zimoly by se na jednání mělo mluvit "o pojistkách" spoluvládnutí. "Vedení ANO jsme požádali, aby byli připraveni na požadavek, že nesmí rozhodovat prostá většina," uvedl Zimola. Dodal, že záruku by strana chtěla písemně.

Pokud by se sociální demokraté s ANO na společné vládě dohodli, rozhodnutí by muselo stvrdit vnitrostranické referendum. Hamáček řekl, že poslanecký klub by pak při hlasování o důvěře vládě výsledek hlasování spolustraníků respektoval. ČSSD má 15 poslanců.

Podle Hamáčka vládnutí nynějšího kabinetu v demisi nepředstavuje standardní situaci. "Snažíme se přispět k tomu, aby nenormální stav netrval dlouho, ne se dohodnout za každou cenu," uvedl.

Vnitrostranický průzkum o podobě připravované vlády uspořádá v příštích dnech i hnutí ANO. Jeho vedení se bude členů ptát, zda upřednostňují menšinovou, nebo koaliční vládu. Zimola ve středu zopakoval, že si dovede představit i pokračování bývalé koalice ANO, ČSSD a lidovců.