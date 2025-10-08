Bez omluvy! Slavná zpěvačka po hrůzně zpackané operaci: "Primář mě zmrzačil"
8. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Populární zpěvačka popisuje hrůzostrašnou zkušenost z nemocnice.
Když slavná zpěvačka Marie Pojkarová nastupovala k triviální operaci, čekala zákrok na hodinu a vyřešeno. Místo toho se po nepovedené práci doktora ještě nyní potýká se zlými následky.
„Byla jsem na operaci v jedné pražské nemocnici, na gynekologii, u jednoho pana primáře. Vyhlášená kapacita. Těšila jsem se. Byla to operace poševního svalstva a bylo mi řečeno, že je to banalita, že za hodinu bude hotovo,“ vyprávěla pro eXtra.cz.
„Jenže už samotný zákrok trval třikrát tolik. A příští den mi doktoři jen tak na vizitě řekli, co se stalo. ,Panu primáři se to nepovedlo, propíchl vám močový měchýř, poškodil vám močovod.‘ A že se to prý stává,“ popsala děsivou situaci.
O dva dny později musela na další operaci, při níž se jiný urolog snažil napravit škody.
„Přestal mi fungovat odvod moči, následkem toho se mi nafoukla ledvina, protože se všechno vracelo zpátky do těla, moč neměla kudy odtékat,“ svěřila se Marie.
„Močový měchýř byl strašně nateklý, udělal se tam velký odtok. Museli to hned zašít. Bylo to celé hrozné. A z ledviny mi udělali vývod, takže momentálně čůrám do pytlíku,“ prozradila.
„Úplně mě ten primář zmrzačil,“ sdělila hořce.
Nemocnice ani inkriminovaný primář se navíc podle Pojkarové k ničemu nepostavili čelem a snaží se všechno nenápadně ututlat.
„Do propouštěcí zprávy vůbec nenapsali, že mi ten močový měchýř propíchl jejich primář při operaci. Nic z toho, co provedli, tam pořádně není. Prostě to chtějí zamést pod koberec,“ soptí Pojkarová.
„Pytlík mám připoutaný na noze, každou chvíli ho musím vypouštět. Strašně mě to bolí, přitom jsem tam ani na to nedostala léky, sháněla jsem si je pak až sama,“ dodala.