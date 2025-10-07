Dnes je úterý 7. října 2025., Svátek má Justýna
7. 10. 2025 – 19:17

Nemocných se žloutenkou typu A je v Česku nejvíc od roku 1996, letos už 1776
očkování proti žloutencezdroj: Profimedia
Do konce září lékaři podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zaznamenali v Česku 1776 případů žloutenky typu A, loni za celý rok 636. Letošní počet je zatím druhý nejvyšší od roku 1989, více jich bylo jen v roce 1996, a to 2083.

Téměř 40 procent případů bylo zachyceno v Praze, primátor Bohuslav Svoboda (ODS) situaci minulý týden označil jako lokální epidemii. Hygienici dříve uvedli, že se nemoc šíří mezi lidmi bez domova.

Nemoc souvisí se špatnou hygienou. "Největší problém to bývá u malých dětí, v sociálně vyloučených komunitách, ale i u lidí bez domova, na ubytovnách a podobně," řekla ČTK na začátku září hlavní hygienička Barbora Macková. V Praze hygienici cíleně očkují bezdomovce a další rizikové skupiny, metropole kvůli nákaze také posílila úklid vozidel a stanic městské hromadné dopravy.

Od letošního března každý měsíc případů přibývá, v srpnu jich bylo 295, v září 428. Více nemocných lékaři pravidelně zachytávali v 70. letech a koncem 80. let minulého století, v rekordním roce 1979 jich bylo přes 32.000.

Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí.

Apelují také na očkování, které si lidé ale musí platit sami. Podle hlavní hygieničky by bylo vhodnější, aby vakcína, která stojí zhruba 1700 korun, byla hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Potřeba jsou dvě dávky. Zdravotní pojišťovny část ceny zpětně proplácejí, příspěvek je většinou řádech stokorun.

Počty případů žloutenky typu A v letošním roce:

Celkem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září
1776 123 108 90 128 157 172 276 295 428

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Počty případů žloutenky typu A za posledních 49 let:

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Počet případů 930 772 211 240 183 210 70 66 636 1776
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet případů 132 128 1648 1104 862 264 284 348 673 724
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Počet případů 2083 1195 904 933 614 325 127 114 70 322
Rok 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Počet případů 1875 1531 2839 2624 1630 969 1133 878 945 1098
Rok 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Počet případů 5948 5907 3910 32.065 8687 4824 3433 3630 3273 2696

Zdroj: Státní zdravotní ústav a ministerstvo zdravotnictví

*do konce září

správa žloutenka ČR zdraví
