Baudyšová už nebude senátorkou, končí kvůli zdraví

12:25

Starostové a nezávislí (STAN) společně s Piráty předloží Poslanecké sněmovně podruhé novelu zákona o Kanceláři prezidenta republiky . Kancléř prezidenta by podle nich měl do dvou let od svého jmenování obdržet bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. Řekla to místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.