Barbora Krejčíková předvedla heroický obrat na US Open. Odvrátila osm mečbolů a postoupila do čtvrtfinále
1. 9. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Barbora Krejčíková se na US Open 2025 postarala o jeden z nejdramatičtějších momentů letošního turnaje. Česká tenistka ve čtvrtém kole porazila domácí Taylor Townsendovou po strhujícím třísetovém zápase, v němž dokázala odvrátit osm mečbolů a zvítězit po téměř tříhodinovém boji 1:6, 7:6 a 6:3.
Souboj na dvorci Arthura Ashe měl od začátku jasnou favoritku – americká tenistka, povzbuzovaná domácím publikem, měla utkání dlouho pod kontrolou. První set vyhrála Townsendová 6:1 díky agresivní hře na síti a přesnému podání, zatímco Krejčíková hledala rytmus a trápila se na returnu.
Druhý set přinesl drama, které publikum doslova přikovalo k sedačkám. Townsendová se dostala do vedení a při stavu 5:4 měla první mečbol. Krejčíková ale prokázala pevné nervy a odolala. Situace se opakovala znovu a znovu – americká hráčka měla v tie-breaku dohromady osm příležitostí utkání ukončit, ale Krejčíková pokaždé našla odpověď. Tie-break nakonec vyhrála 15:13 a zápas se dostal do rozhodujícího setu.
Ve třetím dějství už česká tenistka jasně dominovala. Townsendová, zaskočená nevyužitými šancemi, ztratila jistotu, zatímco Krejčíková předváděla špičkový tenis plný přesných úderů a odvážných volejů. Výsledkem byl obrat, který jí zajistil postup do čtvrtfinále US Open – jejího největšího úspěchu na newyorském grandslamu.
„Byl to neuvěřitelný zápas, který mě stál hodně sil. Bojovala jsem o každý míč a publikum mě neskutečně hnalo dopředu,“ řekla Krejčíková po utkání. „Jsem hrdá na to, že jsem se dokázala udržet ve hře, i když jsem byla tolikrát jen míček od porážky.“
Tento zápas potvrdil Krejčíkovou jako jednu z nejbojovnějších hráček světového okruhu a připomněl její schopnost zvládat velké zápasy pod tlakem. V dalším kole ji čeká ještě těžší soupeřka, ale česká tenistka už ukázala, že na US Open dokáže nemožné.