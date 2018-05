Babišovo zrušení 'ministerské cestovní kanceláře' kritizují podnikatelské svazy

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Za poslední půlrok se konala pouze jedna podnikatelská mise, při kterých čeští podnikatelé doprovází ekonomické ministry na jejich zahraničních cestách. Současní ministři v demisi totiž na tyto mise přestali jezdit. České podnikatelské svazy si stěžují, že firmy tím přicházejí o obchodní příležitosti. Premiér v demisi Andrej Babiš totiž tyto mise považuje za zbytečnost.

"České firmy tak v současnosti mohou přicházet o exportní i investiční příležitosti, kterých se ujmou delegace z jiných zemí," uvedl dnes mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Mise exportérům pomáhají v pronikání na trhy různých zemí a jsou nástrojem k navázání kontaktů se zahraničními partnery, dodal.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se v minulosti několikrát vyjádřil v souvislosti se zahraničními cestami ministrů v tom smyslu, že "stát není cestovní kancelář". V únoru na svém facebookovém profilu napsal, že na akcích v cizině by měli Česko reprezentovat především diplomaté, které si ve světě platí.

"Musíme si přiznat, že nyní firmy nemají moc možností jet na podnikatelskou misi. My jsme připraveni, ale příležitostí je málo. Od premiéra v demisi navíc z jednání na tripartitě víme, že plánuje jezdit zejména po Evropě, což k diversifikaci exportu nepomůže," dodala Eva Veličková ze Svazu průmyslu a dopravy.

Jordánsko bude teprve druhou cestou

Na mise s podnikateli nyní jezdí náměstci ministrů či představitelé podnikatelských svazů či Parlamentu. "Účast nejvyšších politických představitelů je významným přínosem cest. Svojí přítomností dokážou během individuálních jednání významně podpořit zájmy zúčastněných podniků," řekl Diro.

Od začátku roku Svaz průmyslu zorganizoval dvě podnikatelské mise, a to s předsedou Senátu Milanem Štěchem (ČSSD) do Albánie, a s náměstkem MPO Vladimírem Bärtlem do Vietnamu. Loni jich bylo celkem 12. Plánovaná mise do Iránu s ministrem průmyslu Tomášem Hünerem bude podle svazu zřejmě odložena.

Hüner se ale chystá na začátku července s delegací podnikatelů do Jordánska. "Jsme si vědomi, ze existují teritoria, která se neobejdou bez naší přímé politické podpory. I to byl jeden z důvodů účasti pana ministra na podnikatelské misi v Indii letos v březnu," řekla mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.

Podle komory je přitom nezbytné teritoriálně i oborově diverzifikovat český export, neboť hlavním problémem tuzemského exportu je orientace na země EU, kam dnes směřuje asi 83 procent exportu.