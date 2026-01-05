Babiš: Turek by měl dostat šanci si odpracovat minulost a různé výroky
5. 1. 2026 – 11:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat.
Na instagramu to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům dnes před jednáním koaliční rady.
Babiš bude o nominaci hovořit ve středu s prezidentem Petrem Pavlem při novoročním obědě. Z pohledu premiéra by měl Turek dostat šanci a přesvědčit veřejnost. "A asi napravit ty věci, které on sice tvrdí, že neudělal, ale nepůsobí to úplně ideálně," podotkl předseda vlády.
Hrad v prosinci po jednání Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl tehdy prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Motoristé ale vylučují kompetenční žalobu na prezidenta.
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Místopředseda ANO Karel Havlíček v neděli v České televizi řekl, že Babiš prezidentovi Turka do čela resortu životního prostředí navrhne.
Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval Pavel v prosinci, Turka ale Babiš kvůli jeho zdravotním problémům do vlády nenavrhl. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Turek dnes uvedl, že s Babišem o záležitosti jednal 23. prosince. "Pozici máme pořád stejnou, nic se na tom nezměnilo," řekl.