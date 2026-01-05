V noci bylo i třicet pod nulou! Česko sevřely mrazy a bude ještě přituhovat
5. 1. 2026 – 11:52 | Magazín | BS
Dnešní noc a ráno se rtutě teploměrů moc vysoko nepodívaly. Na jednom místě naměřili dokonce -30,6 °C.
Prakticky všechny meteorologické služby a předpovědní modely už několik dní avizují, že se blíží pořádný mráz. A předpověď se vyplnila: Máme za sebou první mrazivou noc a ráno. A na některých místech země byly k vidění teploty opravdu jak ze Sibiře.
„Dle předpokladů mrazivé ráno,“ zhodnotili první příval arktického vzduchu odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu na sociální síti.
Arktida se ale nekonala na celém území: Například ve středních, západních a severozápadních Čechách byly k vidění spíše běžné zimní teploty a teploměry ukázaly většinou mezi -3 a -5 °C.
„Například na Žatecku nejsou teploty nikterak mimořádné, je zde kolem -2 °C. Jinak je na většině území mezi -5 až -15 °C,“ pokračují meteorologové.
Jinde ale mrzne, až praští: „Šumperk má pod -17 °C, Černá v Pošumaví pod -22 °C a ještě se stále ochlazuje,“ vyejmenovali.
Největší mráz změřili v meteorologické stanici Perla v Kvildě. Tam totiž bylo krátce nad ránem celkem brutálních -30,6 °C. Další řada stanic se přiblížila: Například Stanice Rokytská slať naměřila -29,9 °C, v Březníku bylo -28,6 °C a na Hliništi -26,6 °C.
Mrazy budou podle předpovědi pokračovat až do konce týdne. O víkendu by měly polevit a teploty by se měly vrátit někam k nule.