Babiš: Sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, Schillerová začne jednat s opozicí
13. 10. 2025 – 12:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nová Poslanecká sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, oznámil dnes ve videu na facebooku předseda ANO Andrej Babiš.
Místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová dnes začne jednat s opozicí, které ANO nabízí vedení osmi výborů, tří komisí a jedné stálé delegace. V končícím období bylo místopředsednických pozic v dolní parlamentní komoře šest. ANO mělo dva, a to Karla Havlíčka a Aleše Juchelku. Funkci místopředsedy Sněmovny dále zastávali Věra Kovářová (STAN), Jan Skopeček (ODS), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Olga Richterová (Piráti).
V minulém volebním období opozice vedla rovněž osm výborů. V čele šesti z nich stáli zástupci ANO a dvou představitelé SPD. Výborů bylo celkem 18 včetně organizačního, kterému vždy předsedá šéf Sněmovny.
Z devíti komisí pro kontrolu činnosti zpravodajských služeb, dalších státních institucí či použití odposlechů vedla opozice tři prostřednictvím poslance ANO. Z další pětice komisí, které fungovaly celé volební období, měla v čele opozičního zástupce volební komise, a to Martina Kolovratníka z ANO.
Babiš také uvedl, že bude dnes s předsedou Motoristů Petrem Macinkou a s čestným prezidentem strany Filipem Turkem jednat v 15:00. Do centrály ANO na pražském Chodově už dnes ale šéf hnutí dorazil zhruba v 09:20, a to elektromobilem.
ANO a Motoristé dnes proberou aféru kolem zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných Turkových výroků na sociálních sítích. Pravděpodobný budoucí premiér Babiš o víkendu řekl, že záležitost pokládá za závažnou. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Macinka se za Turka postavil, náhradníka za něj nehledá.
Babiš o víkendu označil za nejlepší řešení to, že by Motoristé obdobně jako hnutí SPD vyslali do kabinetu odborníky. Macinka v neděli řekl, že budou nominovat poslance a strana bude buď ve vládě, nebo v opozici. Oznámil také, že Motoristé dnes podají trestní oznámení na Deník N a na autory článku o údajných Turkových výrocích, které pobouřily politiky předpokládané budoucí opozice i část romských sdružení.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se vůči obviněním z rasismu ohradil. Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Doba promlčení trestných činů záleží v českém trestním právu na sazbě, která za daný čin hrozí. Případy schvalování útoku na mešity v Christchurchi na Novém Zélandu prostřednictvím facebooku a dalších sítí české soudy v minulosti posuzovaly jako trestný čin podpory a propagace terorismu, přičemž za ně ukládaly většinou podmíněné tresty. Pachatelům, kteří se tohoto činu dopustí veřejně přístupnou počítačovou sítí, hrozí pět až 15 let vězení. Od ledna se sazba vzhledem k novele trestního zákoníku sníží na tři až 12 let odnětí svobody, promlčecí doba ale zůstane i poté stejná - patnáctiletá.
Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz sněmovních voleb ANO má mít v budoucím kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, Motoristé čtyři. SPD navíc získá funkci předsedy Sněmovny. Tento týden mají začít debaty o vládním programu.
"Jednání o rozdělení resortů, potenciální vládě s SPD a Motoristy jsou skončena. Jednání o rozdělení vedení Sněmovny, o výborech a komisích jsme taky ukončili," uvedl Babiš. "Program potrvá déle. Budeme se bavit s našimi potenciálními partnery, jakou formu spolupráce vlastně podepíšeme. Jestli to bude dohoda o společné vládě, nebo koaliční," podotkl.
V pátek bude Babiš hovořit se zástupci ochránců přírody o resortu životního prostředí. Některé organizace předem vyzvaly k neobsazení postu zástupcem Motoristů, podle dohody vyjednávajících stran jim ale má připadnout.