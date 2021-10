Babiš si poslal stovky milionů korun přes offshorové firmy, píše investigativní web

Andrej Babiš figuruje v Pandora Papers. Web Investigace informuje, že si přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které koupil nemovitosti na francouzské Riviéře včetně zámečku Bigaud.

Podle experta nese operace znaky praní peněz.

Zjištění, které zveřejnil web Investigace v neděli, je součástí nového globálního projektu Pandora Papers, za kterým stojí Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.

Andrej Babiš se k němu zatím nevyjádřil.

Půjčil sám sobě

Web informuje, že Babiš si v červenci roku 2009 pomocí francouzské právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské právní kanceláře Alcogal nechal anonymně a diskrétně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé.

„O čtyři měsíce později Andrej Babiš tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul patnáct milionů eur (v tehdejším kurzu to bylo 381 milionů korun). Tímto způsobem v podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží,“ píše web Investigace.

„Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala,“ cituje web bývalého vyšetřovatele finanční kriminality, nyní konzultanta pro boj proti praní špinavých peněz Kamila Koubu. „To schéma mi přijde jako z učebnice pro vyšetřovatele. V angličtině to dokonce má svůj název: loan back,“ dodal.

Anonymita mezi Panamou a Francií

Z analyzovaných dokumentů podle webu nevyplývá, co bylo zdrojem zmíněných peněz. „V každém případě však premiér Andrej Babiš vynaložil značné úsilí, aby skryl, že právě on je majitelem oněch 15 milionů eur.

Kromě toho, že využil schéma offshorových společností, které mu zajistily anonymitu, se ke svým firmám nepřiznal ani v Česku,“ upozornili novináři.

Co je podstatné: Babiš žádnou z firem neuvedl v žádném majetkovém přiznání.

Ve Francii Babišovi podle webu hrozí na základě zákona o prokazování bohatství, že pokud neprokáže původ 381 milionů korun, může o své nemovitosti přijít. Vyšetřování mu rovněž hrozí také v USA, protože celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla jeho americká firma, upozornil web.

Nikdy jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit a ovlivnit tak české parlamentní volby. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 3, 2021

A co se dá v této chvíli očekávat? Že Babiš vysvětlí původ 381 milionů korun i důvod neprůhledné transakce. Zatím premiér vše odbyl jen několik tweety, ve kterých nevysvětluje nic.

Není promlčeno

„Případ může začít řešit i česká policie, pokud by shledala podezření z praní peněz. Vzhledem k tomu, že půjčka byla splatná až v roce 2019, případ není promlčený,“ píše Investigace.

Za Pandora Papers stojí mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Na materiálech zveřejněných v neděli pracovalo přes 600 novinářů ze 117 zemí světa. Ti zpracovávali data z více než 11,9 milionů uniklých dokumentů z daňových rájů.

10/11 Andrej Babiš na námi opakovaně zaslané otázky k tajuplné transakci ani po čtrnácti dnech nijak nezareagoval. Když jsme se ho chtěli zeptat osobně, pečlivě nechal vyškrtnout nás i naše zahraniční kolegy z tiskové konference s Viktorem Orbánem (jak už jste nejspíš slyšeli). pic.twitter.com/z1SAEG3IeO — investigace_cz (@investigace_cz) October 3, 2021

V projektu Pandora Papers se podle Investigace.cz objevuje více než 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, bankéř, lokální politici, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka.

V dokumentech se vyskytuje přes 40 Slováků a 48 offshorových firem s vazbou na Slovensko. Je mezi nimi zločinec hledaný slovenskou policií, realitní developeři, lidé na sankčním seznamu USA, investoři a velkopodnikatelé.

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů koordinovalo i projekt Panama Papers z roku 2016. V tom se tehdy objevila jména téměř tří stovek Čechů. Byli mezi nimi například i Petr Kellner či Radovan Krejčíř.