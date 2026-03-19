Babiš počítá s tím, že na letní summit NATO pojede on a ministr Macinka
19. 3. 2026 – 7:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér Andrej Babiš (ANO) počítá s tím, že na letní summit Severoatlantické aliance (NATO) pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Řekl to dnes České televizi (ČT). Dříve Babiš tvrdil, že Česko bude na summitu zastupovat prezident Petr Pavel. Hlava státu následně ČT řekla, že ke změně nevidí důvod. Premiér se podle Pavla o ničem takovém na úterním vzájemném jednání nezmínil. Zástupci opozice Babišův záměr kritizují.
Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Letošní summit se uskuteční na začátku července v Turecku. "Myslím, že bude nejlepší, když tam pojedu s Macinkou. Protože my to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás za to kritizuje," řekl Babiš. Pavel v minulosti opakovaně zkritizoval plánovanou výši výdajů na obranu ČR, vzhledem k aktuální geopolitické situaci je považuje za nízké.
Ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí ale prezident důvod. "My jsme spolu měli včera (v úterý) dlouhé jednání, kde jsme se bavili o řadě koordinačních opatření. Nic takového nezmínil. Předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod, ale já žádný takový zatím nevidím. Budu se o tom rád s panem premiérem bavit," řekl ČT prezident. Očekával by, že změnu premiér probere nejprve s ním. "Včera (v úterý) jsme to nestihli, protože jsem měl nějaký call se šéfem Evropské rady," podotkl Babiš.
O tom, že by prezident nemusel na summit NATO jet, hovořil jako první v lednu Macinka poté, co se s Pavlem dostal do sporu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Jeho vyjádření předcházelo zveřejnění textových zpráv, které Macinka doručil Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře a které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Babiš tehdy v reakci uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem.
Podle předsedy ODS Martina Kupky ale Babiš nyní Macinkovu výhrůžku naplňuje. "Slabý premiér jde pěkně Motoristům na ruku," napsal Kupka na síti X. "Příště možná prezident nepoletí vůbec nikam, když každý let povoluje sám velký a všudypřítomný Andrej Babiš!," dodal. Výraz "slabý premiér" použili ve svém vyjádření také europoslanci Ondřej Krutílek a Veronika Vrecionová (oba ODS).
Předchozí ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) napsal, že se Babiš bojí síly prezidenta Pavla. "Takže mu naordinuje zaracha ohledně summitu NATO. Zaprvé mu to nedokáže říct do očí a srabácky mu to vzkazuje přes média. Zadruhé je to důkaz, že si slabý premiér Babiš nechal zkroutit ruku za zády od Motoristů a přidal se do svatého boje za Filipa Turka," sdělil.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel míní, že Babiš svým nápadem "hází vidle" do zavedené praxe. "Jen doufám, že pokud to nakonec bude premiér, tak s sebou do nákladového prostoru nevezme Filipa Turka. Další mezinárodní ostudy v očích našich spojenců už nechci být svědkem," uvedl. Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška má na summit NATO jet prezident. "Ne zmatený chaot bez znalostí bezpečnostní politiky a armády, navíc doprovázený nejhorším ministrem zahraničí v historii ČR. Andrej Babiš ať jede dělat ostudu za Viktorem Orbánem nebo Robertem Ficem," napsal.
Pavel dnes při návštěvě Středočeského kraje znovu zkritizoval plánované výdaje na obranu. Většina z výdajů na dopravu, které se vláda rozhodla do výdajů na obranu zahrnout, nebude podle prezidenta uznána jako plnění závazků vůči NATO. Letošní výdaje na obranu tak podle něj budou nižší než dvě procenta, i když vláda tvrdí opak. Prezident zopakoval, že pokud se v rozpočtu na příští rok samotné výdaje na obranu nezvýší na požadovanou úroveň, byl by to důvod k jeho vetování.
Státy NATO včetně Česka se loni dohodly na růstu obranných výdajů do roku 2035 na 3,5 procenta HDP a vydávání dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice. Podle prezidenta by výdaje na obranu měly tedy růst o 0,2 procenta HDP ročně a pokud letos stagnují, příští rok by se měly zvýšit o 0,4 procenta HDP. Prezident připomenul, že se ČR vstupem do NATO rozhodla pro kolektivní systém zajištění bezpečnosti, a proto musí naplňovat svůj podíl beze zbytku. To se ale podle hlavy státu dlouhodobě neděje.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Prvním summitem, kterého se ČR jako nový člen aliance zúčastnila, bylo setkání ve Washingtonu v roce 1999 a českou delegaci vedl prezident Václav Havel. Oba představitelé státu, tehdy prezident Havel a premiér Vladimír Špidla (ČSSD), byli na summitu NATO v Praze v roce 2002.
Za prezidenta Václava Klause bylo běžné, že se summitů zúčastnili prezident i premiér. Za prezidenta Miloše Zemana například ve Walesu v roce 2014, ve Varšavě 2016, v Bruselu 2018 a 2019 či v Londýne 2019 českou delegaci vedl prezident a premiér chyběl. Summitu v Bruselu v roce 2017 se vedle Zemana zúčastnil i premiér Andrej Babiš (ANO), který dorazil později a hlavu státu vystřídal. Na summitu v Madridu v červnu 2022 českou delegaci vedl premiér Petr Fiala (ODS), který prezidenta Zemana po vzájemné dohodě zastoupil.