Babiš dnes seznámí prezidenta Pavla s dosavadními výsledky vyjednávání o vládě
27. 10. 2025 – 8:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes seznámí prezidenta Petra Pavla s dosavadními výsledky vyjednávání o vládě ANO s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristy.
Podle prezidentské kanceláře by politici měli diskutovat i o dalších chystaných krocích. Vznik nového kabinetu je možný až po demisi toho nynějšího, která navazuje na ustavení Sněmovny. První schůze nově zvolených poslanců začne za týden.
ANO, SPD a Motoristé oznámili týden po volbách dohodu na rozdělení ministerstev. Jejich vláda by měla mít 16 členů, devět křesel má mít ANO, tři SPD, čtyři Motoristé. V posledním týdnu pak strany každodenně jednaly o jednotlivých okruzích programového prohlášení, které by měl Babiš dnes prezidentovi představit.
Místopředseda ANO Karel Havlíček o víkendu České televizi řekl, že vyjednavači stran se v zásadě dohodli na programu vlády a že pravděpodobný budoucí premiér Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. Minimálně hlavní teze programu tak dnes Babiš podle Havlíčka představí prezidentovi a ve středu by se pak mohli nad celkovým zněním sejít představitelé budoucí koalice. Havlíček doplnil, že do programu se podařilo "z drtivé většiny" včlenit volební program ANO s určitými kompromisy a program bude reflektovat "středopravé ukotvení vlády se sociální kontrolkou".
O prosazení většiny programu své strany mluvil v neděli také šéf SPD Tomio Okamura na CNN Prima News. Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný v neděli uvedl, že mezi stranami vznikající koalice bude nutný kompromis ohledně zákona o obecném referendu, který prosazuje SPD. Žádná referenda by se podle něj neměla týkat vystupování z Evropské unie nebo NATO. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v neděli večer řekla serveru Echo24, že vznikající vládní koalice se shodla na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a snížení firemních daní.
Pavel dříve uvedl, že proces vzniku vlády není možné uspěchat i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře. Za zásadní při skládání vlády považuje principy, na kterých stojí demokratický stát a které zosobňuje Ústava ČR. Zmínil pevné zakotvení v EU, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v NATO či nezávislost médií veřejné služby, justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek a dalších státních orgánů.
Prezident Babiše také požádal, aby ho vedle priorit směřování vlády s předstihem seznámil i s návrhem rozdělení resortů a možných ministrů. Poté, co vzbudily kontroverze či výtky odborné veřejnosti možné především spekulace o nominacích představitelů Motoristů na ministerstva zahraničí, životního prostředí a kultury, odmítají zástupci vznikající koalice personálie veřejně komentovat.