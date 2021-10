Ať Babiš doloží, že prostředky na nemovitosti ve Francii zdanil, žádají politici

Premiér Andrej Babiš by měl podle většiny tuzemských politiků doložit, že prostředky vynaložené na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře v roce 2009 řádně zdanil a uvedl je ve svém daňovém přiznání.

Vyplývá to z příspěvků politiků na twitteru. Web Investigace.cz včera napsal, že Babiš si přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil 16 nemovitostí na francouzské Riviéře včetně zámečku Bigaud. Podle odborníků nese operace znaky praní peněz.

Zjištění je součástí nového globálního projektu Pandora Papers, za nímž stojí Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Babiš odmítl, že by v tomto případě udělal cokoli nezákonného a pokládá to za pokus o své očernění a za ovlivnění voleb.

„Andrej Babiš musí doložit, že na transakci použil zdaněné peníze. Pokud ne, nemá právo být v politice a starat se o peníze daňových poplatníků,“ uvedl předseda opoziční ODS Petr Fiala. Lídr ČSSD a Babišův koaliční partner ve vládě Jan Hamáček na svém účtu uvedl, že doufá, že Babiš všechny své offshorové majetky uvedl v majetkovém přiznání a není to tak, že káže v Čechách pít vodu a pije víno v daňových rájích.

Podle předsedkyně Top 09 Markéty Pekarové Adamové se chce předseda ANO vyhnout vězení, takže klidně nechá spálit tuhle zem a on sám bude žít na francouzské Riviéře, zatímco druzí po něm budou napravovat škody ještě mnoho let. Podobně reagoval i předseda STAN Vít Rakušan, podle kterého má Babiš připravený únikový plán. „Dopřejme mu prosím užít si ho za necelý týden tím, že jej porazíme ve volbách. Interpol si jej tam jistě posléze najde,“ dodal.

Babiš podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše tuto zemi vyždímal jako kus hadru. „Chystá si pan Babiš únikový plán za 400 milionů na zámečku na Francouzské riviéře. Koupil si ho tajně a přes společnosti z daňových rájů, proti kterým údajně bojuje do roztrhání těla. Podle odborníků operace nese znaky praní peněz,“ napsal.

Naopak podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka podivné „investigativní zjištění“ o Andreji Babišovi naznačuje, že určité mocenské síly v zahraničí si nepřejí českou vládu, která hájí suverenitu země. „V každém případě čelíme silné páté koloně, která chce uvrhnout naši vlast do otroctví. Vzhledem k tomu, že tzv. investigativci si vzali na paškál kromě Andreje Babiše i ukrajinského prezidenta, vyvstává závažná otázka, odkud vítr vane. Aby to nebyl mráz,“ podotkl.

Patnáct milionů eur pro premiéra

Premiér Andrej Babiš by měl podle novinářů z webu Investigace.cz vysvětlit, kde vzal 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun) z kauzy Pandora Papers a proč podnikl kroky k nedohledání původu těchto peněz. Server odmítl premiérovo tvrzení, že zveřejnění informací je snahou o ovlivnění českých sněmovních voleb. Web upozornil, že na datu zveřejnění se muselo shodnout přes 600 novinářů z celého světa, kteří na projektu Pandora Papers pracovali.

Web uvedl, že Babiš si v roce 2009 nechal pomocí francouzské a panamské právní kanceláře anonymně a diskrétně založit firmy s nastrčenými řediteli. Tuto strukturu údajně využil k tomu, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul zmíněných 15 milionů eur. Poskytl tak sám sobě půjčku, kterou využil k nákupu 16 luxusních francouzských nemovitostí, tvrdí novináři, podle nichž by mohlo jít o praní špinavých peněz.

„Důkazy, že byl spáchán zločin, nemáme. Dokonce ani netvrdíme, že byl zločin spáchán. Jen předkládáme, analyzujeme a dáváme do kontextu čistá data. Interpretaci dokumentů jsme nechali na expertech a v konečném důsledku i na čtenářích,“ uvedl server.

„Nicméně máme za to, že celé schéma vyvolává řadu otázek i podezření. Andrej Babiš by proto měl vysvětlit, kde vzal oněch 15 milionů eur neboli 381 milionů korun. A proč si objednal založení tak složitého finančního schématu, které původ těchto peněz dělá nedohledatelným,“ napsal web.

Babiš trvá na tom, že neudělal nic nezákonného ani špatného. Poukázal mimo jiné na to, že jde o případ starý 12 let, tedy z doby, než vstoupil do politiky. „Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo,“ prohlásil.

Podle serveru však není pravděpodobné, že by zmíněné peníze byly legitimně Babišovy. „Andrej Babiš sice hotovost v dostačující výši fakticky vlastnil, nicméně sám tvrdí, že příjmy z těchto let použil na nákup korunových dluhopisů Agrofertu v roce 2013 v celkové výší 1,25 miliardy korun,“ podotkli novináři. „Proti původu oněch 15 milionů eur z tehdejších Babišových příjmů mluví i fakt, že hovoříme o příjmech buď již zdaněných, nebo od daně osvobozených, a tudíž je nebylo potřeba přeposílat složitým schématem,“ upozornili.

Web má za to, že příslušné dokumenty by mohly mít už od roku 2016 české orgány, které mají vyšetřovat podezřelé transakce - konkrétně Finančně analytický úřad (FAÚ). „V červenci 2016 totiž Finančně zpravodajská agentura (FIA) z Britských Panenských ostrovů dostala hlášení o podezřelé aktivitě, a to od právní kanceláře Alcogal. Ta finanční agenturu informovala o tom, že jejich klient Andrej Babiš, kterému spravují firmy, je stíhán za dotační podvod. Podle mezinárodních pravidel o spolupráci mezi finančními jednotkami by toto hlášení mělo následně putovat do českého FAÚ,“ konstatoval server.

„Jestli se tak stalo, se nám nepodařilo ověřit. Na základě výroční zprávy karibské FIA za rok 2016 ovšem víme, že výměna informací s českým FAÚ proběhla v tomto roce osmkrát," doplnil web. FAÚ spadá pod ministerstvo financí, které Babiš řídil do května 2017, kdy jej nahradil Ivan Pilný a následně Alena Schillerová.

Server také uvedl, že neví, zda peníze mohly být spojené s projektem Čapího hnízda, či nemusely. „V roce 2008 ručí společnost Agrofert za půjčku 375 milionů korun, kterou si bere společnost Čapí hnízdo od banky. Zároveň jsou v této době akcie Čapího hnízda anonymní, není proto jasné, kdo byl jejich držitelem. Pokud by se jednalo o těchto 375 milionů a Andrej Babiš by je použil k nákupu nemovitostí ve Francii přes popsané schéma, pak by musel být v té době osobou ovládající firmu Čapí hnízdo, což popírá,“ připomněla Investigace.cz.

Server také popřel, že by se záměrně „strefoval“ do premiéra Babiše. „Investigace.cz je médium, které informuje především o organizovaném zločinu, korupci a praní peněz. Naším hlavním cílem nejsou politici a jejich politika. Andrej Babiš nás jako předseda vlády primárně nezajímá. Jeho jméno se ale objevilo v mezinárodním novinářském projektu Pandora Papers, proto jsme tuto kauzu ve spolupráci s dalšími médii, jako Süddeutsche Zeitung, Le Monde, německá televize NDR a ARD, britská BBC nebo americký deník Washington Post, zpracovali,“ uvedl server.