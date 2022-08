Aktualizováno: ANO chce vyhradit na mítincích místo pro své odpůrce, podle Vondráška je to protizákonné

Hnutí ANO na základě doporučení policejního prezidenta Martina Vondráška nově na politických mítincích pokaždé vyhradí místo pro odpůrce. V dnešním videu na sociálních sítích to uvedl předseda hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který minulý týden čelil podle médií na mítincích hlasitým protestům svých odpůrců. Vondrášek však dnes popřel, že by něco takového doporučoval.

O tom, že by měl pořadatel na akcích oddělovat skupiny s protichůdnými názory, hovořil Vondrášek v pátek na tiskové konferenci, kde kritizované zákroky policistů proti Babišovým odpůrcům komentoval. Reagoval na dotaz, zda bude policie na budoucích Babišových setkáních oddělovat odpůrce od příznivců. „Ty dva tábory má oddělovat pořadatel, když to bude nutné, tak to bude dělat policie. A to je ta subsidiární role. My nemáme na první dobrou přebírat odpovědnost pořadatele. A jen když to pořadatel nezvládne, měl by dokonce požádat policii a policie by měla konat,“ řekl policejní prezident.

Dnes však Vondrášek po schůzce s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) řekl, že preventivní rozdělování členů shromáždění by bylo protizákonné a protiústavní a že žádnému svolavateli shromáždění nic takového nedoporučoval. „Je naprosto nepřípustné a nezákonné stanovovat preventivně jakékoliv sektory nebo vyhrazená místa v rámci shromáždění v jejich počátku,“ řekl. Policie podle něj může zasáhnout jen v případě, že někteří lidé narušují účel shromáždění natolik, že znemožňují jeho konání, a pak je může oddělit.

Babiš od začátku léta jezdí po Česku za voliči, pořídil si k tomu obytný vůz. Odmítá tvrzení, že jde o kampaň před prezidentskými volbami. Cesty podniká jako předseda hnutí ANO v souvislosti se senátními a komunálními volbami, řekl už dřív. Koncem června Babiš uvedl, že plánuje oznámit rozhodnutí ohledně své případné prezidentské kandidatury nejspíš 4. listopadu.

Odpůrci podle něj začali být vulgárnější a agresivnější. Jedná se o organizované skupiny, řekl. Uvedl také, že demonstranty často svolávají místní zastupitelé či radní z řad stran vládní koalice. Vyzval předsedy koaličních stran, aby svým voličům poslali vzkaz, aby se na mítincích chovali slušně, nebyli agresivní a nenapadali ostatní účastníky.

Kritiku vyvolal například zákrok v Borovanech, při němž neuniformovaní policisté zaklekli na školáka, který odnesl Babišovi reproduktor, či zásah rovněž neuniformovaných policistů v Českém Krumlově. Babiš dnes uvedl, že ho mrzí, jakým způsobem policisté v civilu museli chlapce zadržet, a že nemohli vědět, že se jedná o autistu. Viděli podle něj pouze, že ukradl reproduktor a byl agresivní.

Zároveň bývalý premiér poznamenal, že on a jeho tým udělá všechno pro to, aby policistům práci co nejvíce usnadnili. „Nově podle doporučení pana policejního prezidenta pokaždé vyhradíme místo pro odpůrce,“ oznámil.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) minulý týden řekl, že bude požadovat prošetření zásahů, kázeňské postihy pro chybující policisty nebo viditelné označení policistů na podobných akcích. Premiér Petr Fiala (ODS) kvůli zákroku v pátek požádal Rakušana a ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radima Dragouna, aby chování policistů na politických mítincích v jižních Čechách prověřili.

To je nějaká móda teď? Myslela jsem, že z fašismu a nacismu obviňuje lidi jen Putin. pic.twitter.com/ocW2wjBMCR — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) August 5, 2022

Kritice za své chování na mítincích čelil také Babiš. Lidé na sociálních sítích sdílejí video, na kterém hovoří o tom, že odpůrci na místě jeho předvolební akce jsou voliči vládních stran Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Mluví o nich v té souvislosti jako o „fašistech a nacistech“. Dnes Babiš poznamenal, že je mu líto, že hovořil zkratkovitě o jednom komentáři v deníku Právo.

Vondrášek dnes v návaznosti na zásahy na mítincích jednal s krajskými a územními policejními řediteli. Velitelé městských a obvodních policejních ředitelství a územních odborů dostanou školení o zásazích a přítomnosti policie na shromážděních. Jednodenní školení začnou tento měsíc a zúčastní se jich zhruba 240 policistů. Na webu (ZDE) to oznámil mluvčí policejního prezidenta Jozef Bocán.