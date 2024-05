Analýza: Mladí lidé jsou v některých částech Evropy více proti migraci než staří

Mladí lidé v některých částech Evropy, typicky ve středoevropských a východoevropských zemích, jsou více proti migraci než starší generace. Ukázala to analýza, kterou list The Guardian provedl na datech vyplývajících z posledního průzkumu Eurobarometru. Podle deníku výsledky naznačují, že mladí lidé by mohli podpořit posílení krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční příští měsíc.

Analýza celoevropských průzkumů ukázala, že v některých zemích, typicky ve střední a východní Evropě, negativní postoje k migraci častěji zastává takzvaná generace Z nebo mileniálové než generace X nebo takzvaní baby boomeři. Tato zjištění přicházejí před očekávaným nárůstem podpory krajně pravicových stran v červnových volbách do Evropského parlamentu. Navazují rovněž na nedávné národní volby - v Nizozemsku, Finsku, Švédsku a Francii - v nichž mladí lidé v nebývalém počtu hlasovali pro nacionalistické a euroskeptické strany. V celé Evropě jsou baby booměři (narození v letech 1946 až 1964) stále nejčastěji zastánci protiimigračních názorů. V některých členských státech ale mají mileniálové (narození mezi lety 1980 a 1997) a generace Z (lidé narození po roce 1997) stejně negativní nebo ještě negativnější postoje k migraci z mimounijních zemí. Postoje k migraci od posledních voleb do europarlamentu mezi mladšími respondenty přitvrdily, což odráží celkový nárůst protiimigračních nálad ve všech věkových skupinách napříč blokem. V roce 2019 třetina (32 procent) Evropanů ve věku 15 až 24 let uvedla, že má k přistěhovalectví negativní postoj, ale koncem roku 2023 tento podíl vzrostl na 35 procent. U osob ve věku 25 až 34 let se podíl respondentů s negativními pocity zvýšil z 38 procent na 42 procent. Znamená to, že v některých zemích, zejména ve východní části Evropy, se objevily nové generační rozdíly v postojích k migraci. Ve Slovinsku jsou nyní mileniálové nejvíce negativně naladěni ze všech generací, včetně baby boomerů. Mileniálové ve Francii jsou také obzvláště protiimigrační - polovina respondentů z této generace řekla, že má negativní pocity, což je vyšší podíl než u generace X (1965 až 1980) a generace Z. Více než polovina (52 procent) osob narozených od roku 1997 v Polsku zastává negativní názory na migraci, zatímco u mileniálů je to 42 procent a u generace X 39 procent. V Maďarsku zastává negativní názory na migraci většina každé generace, ale generace Z se k migraci staví negativněji než mileniálové. Z údajů Eurobarometru vyplývá, že generace Z se k imigraci staví výrazně negativněji než mileniálové také ve Finsku, na Kypru a na Maltě. Tento vzorec rostoucích protiimigračních nálad mezi mladými lidmi je ve výrazném kontrastu s ostatními členskými státy EU, které zaznamenaly konzistentní pokles negativních postojů napříč generacemi. V Německu, Itálii a Španělsku podíl respondentů, kteří se vyjadřují negativně k imigraci, mezi generacemi trvale klesá.