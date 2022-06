Američtí senátoři se dohodli na regulaci střelných zbraní, jde o minimální opatření

Jde o minimální opatření po posledních krveprolitích, které otřásly Spojenými státy, uvedla agentura AFP.

Tato opatření, která vyžadují přijetí kvalifikovanou většinou v Senátu, zahrnují povzbuzení jednotlivých amerických států, aby odebírali zbraně lidem považovaným za nebezpečné, a také několik dalších opatření týkajících se duševního zdraví a bezpečnosti na školách, ale nezahrnují podstatná ustanovení reforem požadovaných demokraty a prezidentem Joem Bidenem.

Sám prezident Biden nicméně okamžitě uvítal „pokrok“, který je sice nepostačující, ale i tak „důležitý“. Věří, že předloha se stane nejvýznamnějším dokumentem o kontrole střelných zbraní, o kterém se bude v Kongresu hlasovat, a to za řadu desetiletí.

Návrh podle agentury Reuters například zahrnuje přísnější prověrky žadatelů o nákup zbraní, pokud jsou mladší 21 let, ale ne zvýšení věku pro nákup poloautomatických pušek na 21 let, anebo další omezení ohledně zbraní ve stylu vojenských útočných pušek, jak požadovali demokraté a Biden.

To, že deset republikánů signalizovalo svou podporu předběžné dohodě, podle agentury naznačuje, že opatření by mohlo postoupit k hlasování a překonat překážky ze strany ostatních republikánů, kteří jsou proti většině opatření na kontrolu zbraní.

Rozhovory, které vedly k rámcové dohodě, následovaly po sérii masových střeleb ve Spojených státech, včetně jedné ve škole v Uvalde v Texasu, kde střelec minulý měsíc zabil 19 malých dětí a dvě učitelky, a květnové střelbě v supermarketu v převážně černošské části Buffala, při které střelec zabil deset lidí.

Vůdce senátní většiny, demokrat Chuck Schumer, vydal prohlášení, v němž označil dohodu za „dobrý první krok“, který by mohl omezil schopnost potenciálních masových střelců rychle získat útočné pušky vylepšením procesu prověřování spolehlivosti v případě kupců zbraní mladších 21 let.

Schumer řekl, že chce návrh zákona rychle předložit Senátu k hlasování, jakmile bude vypracována předloha s legislativními detaily.

A Senate gun safety plan endorsed by 10 Republicans and 10 Democrats falls far short of reforms long championed by gun control activists and a majority of congressional Democrats. It amounts to notable, albeit narrow, progress amid deep party divisions. https://t.co/WEFNp05vCL pic.twitter.com/KNCaulTD1s