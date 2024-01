Americký Kongres schválil návrh zákona na odvrácení rozpočtové krize

Obě komory amerického Kongresu dnes schválily návrh zákona o krátkodobém financování vlády, který má na čas zajistit plnohodnotný chod federálních úřadů i po pátečním konci aktuálního rozpočtového provizoria. Po Senátu odhlasovali normu bránící takzvanému shutdownu také členové Sněmovny reprezentantů. Návrh zákona nyní míří k podpisu prezidentovi Joeu Bidenovi.

„Máme dobrou zprávu pro Ameriku. Shutdown v pátek nebude,“ prohlásil lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer. Návrh zákona nejprve podpořilo 77 senátorů, přičemž proti jich bylo 18. Následně ho projednala také Sněmovna reprezentantů, kde pro něj hlasovalo 314 kongresmanů, proti jich bylo 108.

Pokud by návrh neprošel, byly by tisíce státních zaměstnanců, včetně tisíců řídících letového provozu, nuceny pracovat po zkrácenou pracovní dobu. Po schválení výdajový balík zachovává financování vlády na současné úrovni do března. Zákonodárci si tak prodloužili čas na dojednání plnohodnotného rozpočtu.

Zákonodárci byli pod velkým tlakem, neboť Spojenými státy se posouvají sněhové bouře a vlny mrazu, které mají v pátek zasáhnout i Washington. Sněmovna reprezentantů kvůli tomu zrušila všechna hlasování naplánovaná na pátek a dnešek je tak posledním dnem, kdy může být rozpočtová krize odvrácena, napsala dříve agentura AFP.