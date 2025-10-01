Albert přitápí pod kotlem slev: mezi bombami je i absurdně levné...
1. 10. 2025 – 17:33 | Zprávy | Anna Pecena
Nový leták Albertu platný od 1. do 7. října 2025 přináší slevy, které otřesou domácími rozpočty. Ovoce, zelenina, maso i drogerie – všechno za ceny, u kterých se tají dech.
Zelenina a ovoce za pakatel
Albert tentokrát cílí na milovníky čerstvých surovin. Květák pořídíte za pouhých 24,90 Kč, mandarinky za 27,90 Kč za kilogram a rajčata keříková nebo cherry za 39,90 Kč. Ani bio produkty nejsou nedostupné – citrony bio vyjdou na 49,90 Kč.
Celer bulva za 23,90 Kč a pórek za 19,90 Kč potěší každého kuchaře. Ovoce také nezůstává pozadu: granátové jablko 14,90 Kč, hrozny bílé bezsemenné 29,90 Kč nebo borůvky bio za 57,90 Kč. Nabídka je jasným signálem: zdravě se dá jíst i levně.
Maso, mléčné výrobky a sladké lákadlo
Masová sekce přináší hity, které stojí za zmínku: vepřová pečeně bez kosti za 89,90 Kč a šunka řemeslná za 29,90 Kč za 100 g. Sýry zlevnily tak, že je těžké odolat – mozzarella jen za 19,90 Kč nebo Hermelín na gril za 62,90 Kč.
Mléčné výrobky posílají další úder do cen: bílý jogurt Activia 10,90 Kč, tvaroh polotučný Jihočeský 21,90 Kč, smetana na vaření Olma 24,90 Kč. A máslo? Jen 37,90 Kč za čtvrtku – to je cenová bomba.
Sladkosti nechybí: Kinder čokoláda 100 g za 29,90 Kč, Studentská pečeť 39,90 Kč, Oreo sušenky za 39,90 Kč. Kávomilové si přijdou na své s instantní Nescafé Crema (200 g) za 139,90 Kč.
Drogerie a domácnost v kurzu
Slevová vlna zasáhla i domácnost. Toaletní papír Zewa 10 ks za 79,90 Kč, aviváž Lenor 159,00 Kč, prací gel Persil (44 dávek) 249,00 Kč.
Nechybí ani mražené dezerty – Magnum vanilka v kelímku nebo Carte D’Or ve vaničce za 89,90 Kč. Do kuchyně se hodí olivový olej extra panenský (0,5 l) za 129,90 Kč a slunečnicový olej Majola za 32,90 Kč. Čistotu zajistí WC blok Bref Power Aktiv za 64,90 Kč.
A kdo rád kapslovou kávu, ocení Nescafé Dolce Gusto za 119,90 Kč.
Nákupní horečka startuje
Akční ceny v Albertu platí od 1. do 7. října 2025 a lákají k rychlému nákupu. Nabídka je bohatá, ale zásoby se mohou rychle vyprodat. Pokud chcete nakoupit levněji než obvykle, neváhejte – regály se mohou vyprázdnit dřív, než stihnete říct „sleva“.