Stát vypověděl nájemní smlouvu chuchelskému závodišti, chce vyšší nájem
1. 10. 2025 – 16:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zemský hřebčinec Písek, který je příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství, vypověděl smlouvu o pronájmu dostihového a jezdeckého areálu v pražské Chuchli ke konci letošního roku.
Se společností Chuchle Arena Praha, která závodiště provozuje, chce jednat o nové smlouvě včetně navýšení nájemného. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes na dotaz ČTK řekl, že stát musí postupovat s péčí řádného hospodáře, což ale současné měsíční nájemné ve výši 160.000 korun neumožňuje. Provozovatelé závodiště se obávají, že je ohrožena dostihová sezona v příštím roce.
Tvrdí také, že by museli zastavit investice do areálu, aktivity pro veřejnost, ustájení koní, údržbu závodiště nebo ukončit působení Střední školy dostihového sportu a jezdectví v chuchelském areálu. Historie chuchelského závodiště sahá do roku 1906. Hostí nejvýznamnější rovinové dostihy v republice. Vlastníky majoritního podílu závodiště se v závěru roku 2017 stala rodina podnikatele a jednoho z nejbohatších Čechů Radovana Vítka.
"Ministerstvo zemědělství a jeho organizace Zemský hřebčinec Písek po letech fungující spolupráce požadují skokové navýšení nájemného o 300 procent a zásadní změny smluvních podmínek. Chuchle Arena Praha, která dlouhodobě provozuje areál navzdory jeho ekonomické ztrátovosti, tak byla postavena před ultimátum, které je z hlediska sportovní i veřejné služby neakceptovatelné," napsala společnost v tiskové zprávě, kterou poskytla ČTK.
Ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová uvedla, že jsou připraveni jednat o nové smlouvě, ale nemohou akceptovat podmínky, které by znemožnily činnost areálu. Času na dohodu je podle ní málo - pokud se obě strany nedomluví do konce října, bude nutné rozeslat výpovědi nájemcům a začít připravovat areál k ukončení činnosti k 1. lednu 2026. Navrhují proto stávající smlouvu prodloužit o jeden rok za dosavadních podmínek, což by zabránilo nevratným škodám a vytvořilo prostor k jednání, dodala Rambová.
Stát podle Výborného navrhuje zvednout nájemné na 422.000 korun, je ale připraven přizvat znalce a ještě jednat o ceně, která zohlední specifika tradičního jezdeckého závodiště a dostihového sportu. "Není možné tam ale platit nájem, který byl v roce 2013," poznamenal. Myslí si, že i přes složitost jednání je dohoda možná a dostihy v Chuchli nejsou od příštího roku ohroženy. "Jsem si skoro jist, že se dokážeme domluvit," řekl ministr ČTK.