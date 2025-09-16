Albert má nové slevové bomby, včetně kávy a masa
16. 9. 2025 – 17:00 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Albert Supermarket platný od středy 17. 9. do úterý 23. 9. 2025 přináší ceny, které nahánějí konkurenci strach. Některé akce jsou tak výrazné, že se vyplatí vyrazit co nejdříve, než se vyprodané regály stanou realitou.
Ovocné exploze za pár korun
Pokud máte chuť na něco svěžího, Albert vám tento týden naservíruje skutečnou bombu. Hrozny tmavé bezsemenné vyjdou na půl kila jen na 29,90 Kč. To je cena, která přitáhne nejen rodiny s dětmi, ale i ty, kteří si rádi dopřejí rychlou zdravou svačinu. V podobně lákavé slevě je máslo Česká chuť 250 g za 49,90 Kč – tradiční stálice českých snídaní, která si drží pevné místo v lednici většiny domácností.
Nápoje a základní potraviny za hubičku
Nápoje tentokrát jedou na plný plyn. Pepsi a Mirinda ve velkém balení 2,25 litru spadly na cenu 28,90 Kč. To je nabídka, kterou se nevyplatí přehlédnout, ať už pořádáte grilovačku, nebo jen doplňujete domácí zásoby. Stejně tak se vyplatí vzít do košíku trvanlivé mléko Česká chuť 1,5 % za 11,90 Kč. Jde o základní potravinu, kterou má smysl koupit ve větším množství – na kávu, do těsta i na běžné pití.
Maso, káva a malé radosti
Albert tentokrát nezapomněl ani na pořádné maso. Vepřová pečeně bez kosti za 199 Kč je jasným tahákem pro každého, kdo plánuje nedělní oběd nebo hostinu. K tomu se skvěle hodí mletá káva Jihlavanka Standard – kilo za 234 Kč potěší všechny ranní ospalce, kteří si nedokážou představit začátek dne bez šálku. A kdo chce udělat radost svému mazlíčkovi, může sáhnout po kapsičkách Felix pro kočky. Sladkou tečkou se pak může stát ovocná kapsička Hello za 7,90 Kč – ideální jako rychlá svačina na cesty.
Leták Albertu od 17. do 23. září 2025 je nabitý slevami, které rozhodně stojí za pozornost. Od čerstvého ovoce přes základní potraviny až po maso a kávu – na své si přijde prakticky každý. Kdo nechce přijít o největší lákadla, měl by vyrazit včas, protože podobně výrazné akce se rychle vyprodávají.