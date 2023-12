AKTUALIZOVÁNO: Česko se rozloučilo s Karlem Schwarzenbergem. Vyprovázel ho zvon Zikmund

Zesnulého knížete Karla Schwarzenberga vyprovodili na poslední cestu přátelé, spolupracovníci, politici, zástupci domácí i evropské šlechty, církevní hodnostáři a veřejnost.

Před tím se s ním rozloučili v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.

Katolický obřad, který trval dvě hodiny, doprovázely státní pocty. Zádušní mši sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, kázání vedl Tomáš Halík, smuteční řeč pronesl prezident Petr Pavel.

„Karel Schwarzenberg by měl vejít do naší historické paměti jako vychovatel naší soudobé české společnosti,“ řekl v katedrále Halík. Zesnulého označil „za šlechtitele veřejného života“.

Po skončení bohoslužby rakev vynesli z chrámu příslušníci Hradní stráže, sbor v té chvíli zpíval koledu Narodil se Kristus Pán, zaznělo 34 úderů zvonu Zikmund, což byla připomínka 34 let svobodné republiky.

V českých zemích je dobrým zvykem, že důležití lidé tu bývají oceňováni spíš až po smrti. Během života se musí vypořádat s kritikou. Karel Schwarzenberg má velký náskok. Díky tomu, jak Česko miloval a co všechno pro něj dělal, byl společností ceněn už za svého života. pic.twitter.com/2nuOAYatf8 — Jan Novotny (@JanNovotny) December 9, 2023

Pohřební vůz pak za potlesku přihlížejících na Hradčanském náměstí zamířil na zámek Orlík v jižních Čechách. V tamní rodinné hrobce pozůstalí uloží ostatky zesnulého do hrobky.

Bývalý ministr zahraničí, poslanec, senátor, hradní kancléř Václava Havla a příslušník jednoho z nejstarších evropských šlechtických rodů zemřel 12. listopadu ve Vídni, bylo mu 85

Adieu Prince Schwarzenberg , a good friend of Japan.

pic.twitter.com/1jUTow1yN2 — SUZUKI Hideo 鈴木秀生 (@velvyslanecJP) December 9, 2023

Obřadu, který začal v poledne, se kromě rodiny a přátel zesnulého zúčastnily stovky pozvaných hostů - vedle prezidenta Pavla a jeho ženy Evy dorazili členové vlády i obou komor parlamentu, také bývalý prezident Miloš Zeman.

Přijela slovenská prezidentka Zuzana Čaputová i zástupci tří vládnoucích šlechtických rodin z Monaka, Lichtenštejnska a Lucemburska. Zádušní mše se zúčastnili i zástupci domácí i evropské šlechty, diplomaté, lidé z kulturní obce, představitelé významných institucí a další.

Udělal toho pro nás mnoho, víc než by musel, prostě proto, že chtěl. Skutečně sloužil této zemi. Pan Karel Schwarzenberg měl osobitý smysl pro humor, a nejen proto měl velmi blízko i k mladé generaci. Proto věřím, že vzpomínka na něj v den jeho posledního rozloučení může být… pic.twitter.com/fTFQ3gaD9Z — Tomáš Kavalek  (@TomasKavalek) December 9, 2023

Stovky lidí sledovaly obřad v chrámu na velkoplošné obrazovce na Hradčanském náměstí, další doma v přímém televizním přenosu.Organizace obřadu se řídila přáním zesnulého politika a aristokrata. V katedrále proto zazněla československá hymna, lidové písně Ach synku, synku a Při strážnickej bráně, rovněž svatováclavský chorál, nejstarší česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny, latinský hymnus Dies Irae (Den hněvu) či na úplný závěr koleda Narodil se Kristus Pán.

Rakev byla zahalena do modro-bílé schwarzenberské vlajky, před oltářem byly vystaveny řády Bílého lva a Zlatého rouna i znak rodu. Obětní dary nesli dlouholetí nejbližší spolupracovníci Karla Schwarzenberga Marcela Dvořáková, Michael Pastorek a Filip Štědrý.

Kníže Karel Schwarzenberg měl opravdu důstojný a majestátný pohřeb,hodný velikosti člověka jakým byl on a jakých vpravdě mnoho není.U všelijakých duchem nízkých existencí můžeme nyní pozorovat odporné vulgární projevy záště ale nehleďme na ně,jsou to nemocní chudáci. Držme pietu. pic.twitter.com/hJUBJvyJbE — Martin von Ober Potschernitz ☦️ (@Veritas75451409) December 9, 2023

Čtení přednesl synovec zesnulého Ferdinand. Přímluvy přečetli starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská, která pochází z rodu Šterneberků, a blízký Schwarzenbergův spolupracovník a přítel Miroslav Kalousek. V katedrále mluvil i zazpíval salesiánský kněz Ladislav Heryán.

Nakonec jménem rodiny poděkoval kardinál Dominik Duka, a to za organizaci pohřbu i zesnulému za to, co vykonal pro vlast i své bližní.

Miroslav Kalousek zavzpomínal na Schwarzenbergovo prohlášení, že nemůže svým příbuzným udělat to, aby umřel v zimě, a oni se museli při smutečním průvodu brodit sněhem. „To je asi jediné předsevzetí, které se mu kdy nepodařilo naplnit,“ řekl politik, který spolu se Schwarzenbergem zakládal TOP 09.