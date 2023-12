Poštovní hlasy voličů, kteří po odeslání lístku zemřou, budou platné

Volby poslanců, prezidenta a europoslanců poštou pro Čechy v zahraničí umožní započítat i odeslaný hlas voličů, kteří do volebního dne zemřou. Píše se to v důvodové zprávě koaliční předlohy volebního zákona.

Její tvůrci ve zdůvodnění zdůrazňují, že zůstává zachovaná tajnost volby. Pravidla podle nich navíc téměř neumožňují podvody v podobě dvojího hlasování nebo kupčení s hlasy.

Předlohu podepsali mimo jiné předsedové pětice koaličních stran a poslaneckých klubů a sněmovna by ji mohla začít projednávat na lednové schůzi.

„Započítává se i hlas voliče, který požádal o korespondenční hlasování, odeslal svůj hlas, ale následně zemřel Stejný přístup je však třeba zaujmout i k tomu, kdo v době, kdy hlasoval korespondenčně, ještě nedosáhl 18 let, avšak ke dni voleb, pokud by nezemřel, by zletilosti dosáhl,“ stojí v důvodové zprávě.

Úmrtí je podle zdůvodnění vyšší moc. Neměla by proto zablokovat volební právo lidí, kteří nemohli vědět, že ke dni voleb „nebudou splňovat podmínku volebního práva“ – nebudou už mezi živými.

Možnost korespondenčního hlasování vyvolává spory. Zejména hnutí ANO hovoří o kolizi s ústavním pravidlem, že volby jsou osobní a tajné. Ve volební místnosti lidé musí chodit za plentu. Předkladatelé oponují, že při hlasování poštou volební komisaři tajnost kontrolovat nemohou.

„Respektování tajnosti hlasování se proto promítá do náležitostí identifikačního lístku, který obsahuje text o prohlášení voliče, že hlasuje osobně,“ napsali ve zdůvodnění. Identifikační lístek patří podle pravidel k dokumentům, který musí volič spolu s hlasovacím lístkem odeslat.

Proti korespondenčnímu hlasování se staví kromě ANO také SPD. Obě strany mají u Čechů žijících v zahraničí minimální podporu.