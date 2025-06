Agáta Hanychová a nečekaně emotivní prosba pro Soukupa: "Už se na to vykašli, máš malý dítě"

15. 6. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Agáta znovu předvedla, že jak jde o děti, má upřímnou starost bez zbytečné ironie.

Nešlo by se divit nikomu, kdo by automaticky předpokládal, že se po nepovedeném boxerském výkonu podnikatele Jaromíra Soukupa na turnaji Clash jeho bývalá partnerka Agáta Hanychová, se kterou se vzájemně opravdu silně nemohou vystát a potkávají se jen u soudu, bude smát, až se bude za břicho popadat.

Jenže takové očekávání by bylo liché – Soukup při bitce s Datlem vydržel až do třetího kola, kde ale padl na KO. Podobná situace by se mohla zdát jako zlatá žíla pro Agátu a vděčné téma k rozmáznutí v podcastu, Agáta se ale nakonec místo toho ukázala spíš jako starostlivá matka.

„Já jsem to samozřejmě viděla, já jsem to musela vypnout a musela jsem odejít. Pak jsem se i rozbrečela,“ přiznala, když v podcastu Agáta a Ornella přišla řeč na Soukupův zápas.

„Když jsem viděla ten zápas, kdy ho Datel mlátil, toho v podstatě starýho pána, tak mi to přišlo jako zneuctění Rózy tatínka. Róza tohle najde a uvidí to. Bylo to za mě úplně přes čáru. Jaromír si neuvědomil, kolik mu je, a jak je na tom fyzicky. Šel se takhle ztrapnit, a ta jeho dcera to uvidí,“ vysvětlila svou starost v souvislosti s dcerou Rozárkou, kterou má se Soukupem – a o kterou se s ním ostatně pravidelně soudí.

„V deseti letech jí to někdo určitě vyndá, protože je to prostě Rózy táta. Ta organizace by měla mít nějakou hranici, aby mu řekli, že už je na to prostě starej. Jaký bude mít Róza vzpomínky na tátu, že se v šedesáti pral v kleci, a pak seděl u záchodu a chlastal víno?“ rozčílila se.

„Bylo mi ho upřímně líto. Jaromíre, vykašli se už na to. Máš malý dítě,“ dodala nakonec s neobvyklou upřímností.