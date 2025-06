Nestíháte v létě uklízet? Tohle je 5 pravidel, díky kterým doma nepřijdete o nervy ani rozum

15. 6. 2025 – 9:45 | Magazín | Veronika Borská

Léto už pomalu klepe na dveře. Ať už jste maminka, babička nebo teta, jistě víte, že s přibývajícími aktivitami a častějším pohybem doma i venku roste potřeba udržet domácnost v čistotě. Otevřená okna a balkony sice přinášejí úlevu od vedra, ale zároveň lákají prach, pyl a další nepříjemnosti. Jak si tedy v létě ušetřit práci a udržet doma příjemné prostředí bez zbytečného stresu?

Uklízet průběžně je to nejchytřejší, co pro sebe v létě můžete udělat. Proč? Protože místo velkého sobotního maratonu vám bude stačit pár minut denně. A to se počítá. Navíc se nebudete zbytečně stresovat tím, že je “něco zase hrozně vidět“ – čistota se udrží přirozeněji. Uklizený domov lépe dýchá, působí svěžeji a vy v něm trávíte čas s větší lehkostí. A o to přece v létě jde.

1. Prach se neptá, jestli může dál. Prostě přijde

Letní vzduch je skvělý na větrání, ale s každým pootevřeným oknem si domů zvete i nezvaného hosta – jemný prach, který si potichu sedne kamkoli se mu zachce. Na nábytek, stůl, parapet, ale klidně i na kliky, lampy nebo horní hranu rámu obrazu.

Co pomáhá? Lehké pravidelné otírání. Nejlépe vlhkým hadříkem nebo mikrovláknem. Jednou rukou uvaříte kávu, druhou přetřete poličku. A na místa, kam se rukou nedostanete, si přizvěte malého pomocníka – vysavač s nástavcem.

2. Podlaha si v létě žádá zvláštní péči

V létě je to právě podlaha, která dostává nejvíc zabrat. Chodíme bosky, nosíme si domů písek, drobky i pyl. Čistá podlaha ale není jen otázkou vzhledu, ale pomáhá osvěžit vzduch v místnosti a mírně snižuje pocit dusna. Proto se vyplatí pravidelně vytírat, ideálně vlažnou až horkou vodou a jemným čisticím prostředkem.

U koberců bohatě stačí kvalitní vysávání. Na hladké podlahy můžete využít jak tyčové, tak robotické vysavače, které si poradí i s jemným prachem a chuchvalci chlupů od domácích mazlíčků. Výhodou je, že pracují rychle, efektivně a bez zbytečné námahy z vaší strany.

3. Textilie, které si zaslouží letní refresh

Záclony, přehozy, potahy na polštáře i čalounění v létě trpí, protože víří se na nich prach, pyl i drobné nečistoty z otevřených oken a častého větrání. Zkuste je jednou za čas vysát nástavcem na vysavači, a pokud jsou hodně znečištěné, dopřejte jim prací cyklus nebo profesionální čištění.

Zároveň je ideální čas vyměnit těžší látky za něco lehčího: světlé ložní prádlo, tenké letní přehozy nebo prodyšné závěsy z bavlny či lnu. Celý interiér bude působit svěžeji a vám se bude dýchat o poznání lépe.

4. Léto si žádá vzdušnost: ukliďte, co překáží

Čím méně věcí doma máte na očích, tím snadněji se udržuje pořádek a to platí v létě dvojnásob. Přemíra dekorací, nábytku nebo drobností na poličkách zbytečně sbírá prach a dusí prostor. Zkuste na léto byt trochu “odlehčit“.

Uložte zimní deky, schovejte svíčky nebo sezónní výzdobu a dejte volný průchod vzduchu. Byt najednou působí větší, lehčí a hlavně čistější. A co víc i vy se v něm budete cítit volněji a klidněji.

5. Okna jsou jako oči vašeho domova – dopřejte jim letní péči

V létě jsou otevřená dokořán, aby pustila slunce, čerstvý vzduch a trochu té letní pohody. Jenže s tím vším přichází i prach, pyl a po každém dešti nevzhledné šmouhy. Pokud nechcete mít místo výhledu do zahrady jen matné skvrny, dopřejte oknům pravidelnou péči.

Nemusíte hned stoupat na štafle, na trhu jsou dnes šikovné stěrky, teleskopické mopy nebo dokonce robotické čističe, které udělají práci za vás. A co moskytiéry? Ty bývají často opomíjené, ale prach se na nich usazuje rychle. Stačí je jednou týdně opláchnout ve sprše nebo osvěžit studenou vodou z rozprašovače.

Když o svá okna pečujete, nebude se v domácnosti tolik vířit prach a léto bude vonět čistotou a světlem.