Adam Mišík už také nesmutní: Natálku Jiráskovou prý vyměnil za novou lásku

24. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Rozchod nejspíš nikoho nebolí. Adam už má podle všeho jinou a Natálka si užívá být single.

Adam Mišík a Natálie Jirásková už netvoří pár. Trvalo docela dlouho to přiznat – Blesk tvrdí, že to je kvůli tomu, že je vázala smlouva k reklamě, kde vystupují společně.

Natálka se nedávno chlubila obřím pugétem růží na sociálních sítích, nevzrušeně provokuje z dovolené a novináři ji navíc potkali s tajemným vysokým blonďákem na nákupech. Jinak řečeno: Nevypadá to, že by si rozchodem nechala zkazit náladu.

Zároveň ale nejspíš zatím nemá nikoho nového, protože na sociálních sítích se označila za single, tedy nezadanou.

A kdo by snad čekal, že Adam bude sedět v koutě a rvát si vlasy samým neštěstím a lítostí, o co přišel, také by se šeredně spletl: Zpěvák cukruje všude možně a nyní si podle informací magazínu Super.cz možná i našel novou slečnu.

Veškeré spekulace ukazují na influencerku Marii Roseckou, tedy neoficiální teď už zřejmě bývalou baviče Kamila Bartošky (Kazmy). Vztah s Kazmou se ale nikdy oficiálně nepotvrdil a beztak už to vypadá, že je po všem.

Fanoušci na sociálních sítích už mají jasno a dohady navíc posiluje skutečnost, že si Adam s Marií vyrazil na nákupy a nakonec oba skončili v jeho domě.

Adam se podle všeho se sexy tmavovláskou vídá už asi měsíc a náklonnost k sobě měli nalézt na karlovarské Iluminate party.

Uvidíme, zda se dočkáme nějakého oficiálního potvrzení.

Marie Rosecká | zdroj: Profimedia.cz