1. 11. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

A pak že to nejde. Slavná herečka zvládá vztah na dálku už neuvěřitelných 12 let
zdroj: Profimedia.cz
Výjimka potvrzuje pravidlo a co většinou nefunguje, zvládá známá herečka s grácií.

Říká se, že vztahy na dálku nefungují. Že dřív nebo později zvítězí nechuť a otrava z neustálého cestování. Že se něco podobného nedá udržet a vzdálenost nakonec lásku porazí.

Nutno připustit, že tomu tak opravdu docela často bývá a vztah na dálku zpravidla funguje jen chvíli, než se partneři sestěhují. Nebo rozejdou, samozřejmě.

Výjimka ale potvrzuje pravidlo: Oblíbená herečka Petra Bučková to má k příteli z Rakouska nějakých sedm hodin vlakem. A přesto to spolu táhnou už celkem neuvěřitelných dvanáct let.

„Já si vždycky říkám, že můj muž je ode mě sedm hodin jízdy vlakem, pět hodin jízdy autem, ale ta láska je prostě taková, že to funguje už dvanáct let. Když se to potká tady, tady a tady, tak to funguje. A je jedno, jak je to daleko,“ prozradila pro eXtra.cz.

Sestěhování samozřejmě zvažovali, ale zatím se na něj nechystají: „My jsme to i zkoušeli, ale já jsem vázaná na svůj jazyk a na svoji práci a stejně tak on je skvělý ve svém jazyce, ve své zemi,“ vysvětlila.

Nakonec ale samozřejmě budou bydlet spolu, má Petra jasno: „Rozhodli jsme se, že teď to budeme takhle střídat. On přijede za mnou, já za ním a až budeme staří a strašně unavení a nebudeme mít už tolik energie, tak se asi sestěhujeme. Ještě nejsme nad hrobem,“ usmívá se.

„Až vám bude připadat, že to je na dálku, buďte rádi, že to není v Austrálii,“ přidala ještě vtipnou radu pro lidi v podobné situaci.

Tak ať to vydrží.

