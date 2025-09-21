Dnes je neděle 21. září 2025., Svátek má Matouš
Počasí dnes 26°C Polojasno

A je to tady zas! Režisérka se opět svlékala, do společnosti vyrazila s tisícem prostřihů a holým zadkem

21. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

A je to tady zas! Režisérka se opět svlékala, do společnosti vyrazila s tisícem prostřihů a holým zadkem
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Toho bohdá nebude, aby se Toulová chvíli nesvlékala.

Podle svlékající se režisérky už bychom pomalu mohli řídit hodinky. Ale doopravdy, až se Eva Toulová týden nikde neukáže polonahá, bude si to samo o sobě zasloužit článek.

Ale žádný strach, žádný takový není potřeba psát, protože ultraplodná filmařka vyrazila na zahájení sezóny Strašnického divadla. A, jak má ve zvyku, elegantní večerní róbu si na sebe opravdu nevzala.,

Ačkoliv, ruku na srdce, ve srovnání s některými jejími předchozími kreacemi vypadala vlastně ještě dost dobře. Oblékla černé koktejlky s asi tak milionem prostřihů. Samozřejmě bez spodního prádla, což se u podobného modelu bere tak nějak jako samozřejmost.

O této skutečnosti se mohli přihlížející přesvědčit především ve chvíli, kdy se Eva potřebovala kvůli něčemu ohnout a skrz velmi tenké šaty nechala široké okolí zhlédnout její vystrčené pozadí. Protože proč ne.

„Vzala jsem to na lehko, protože jsem si řekla, že léto končí. Tohle je taková poslední šance ještě provětrat to, co mám,“ mudrovala pro Super.cz.

„Kdyby se člověk měl oblíkat jen podle ostatních lidí, tak by nikdy nebyl spokojený sám se sebou. Co člověk to názor. Píšou mi lidé, že je to šílené, ale píšou mi i to, že se jim to líbí. Myslím, že oblečení, a to, co si člověk vezme na sebe, je každého věc,“ dodala.

Tak určitě. Uvidíme, co si vezme příště. Nebo konečně přijde na článek o tom, že týden nebyla veřejně nahá?

Tagy:
móda nahota svlékání
Zdroje:
Super.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Je to gurmán! Ringo Čech si vyrazil s mladičkou kráskou: "Našel jsem ji u odpadků"

Následující článek

Nepodceňujte obyčejné vejce: Zjistěte, proč je pokladem zdravé stravy a jak z něj vykouzlit delikatesu

Nejnovější články