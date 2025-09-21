A je to tady zas! Režisérka se opět svlékala, do společnosti vyrazila s tisícem prostřihů a holým zadkem
21. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Toho bohdá nebude, aby se Toulová chvíli nesvlékala.
Podle svlékající se režisérky už bychom pomalu mohli řídit hodinky. Ale doopravdy, až se Eva Toulová týden nikde neukáže polonahá, bude si to samo o sobě zasloužit článek.
Ale žádný strach, žádný takový není potřeba psát, protože ultraplodná filmařka vyrazila na zahájení sezóny Strašnického divadla. A, jak má ve zvyku, elegantní večerní róbu si na sebe opravdu nevzala.,
Ačkoliv, ruku na srdce, ve srovnání s některými jejími předchozími kreacemi vypadala vlastně ještě dost dobře. Oblékla černé koktejlky s asi tak milionem prostřihů. Samozřejmě bez spodního prádla, což se u podobného modelu bere tak nějak jako samozřejmost.
O této skutečnosti se mohli přihlížející přesvědčit především ve chvíli, kdy se Eva potřebovala kvůli něčemu ohnout a skrz velmi tenké šaty nechala široké okolí zhlédnout její vystrčené pozadí. Protože proč ne.
„Vzala jsem to na lehko, protože jsem si řekla, že léto končí. Tohle je taková poslední šance ještě provětrat to, co mám,“ mudrovala pro Super.cz.
„Kdyby se člověk měl oblíkat jen podle ostatních lidí, tak by nikdy nebyl spokojený sám se sebou. Co člověk to názor. Píšou mi lidé, že je to šílené, ale píšou mi i to, že se jim to líbí. Myslím, že oblečení, a to, co si člověk vezme na sebe, je každého věc,“ dodala.
Tak určitě. Uvidíme, co si vezme příště. Nebo konečně přijde na článek o tom, že týden nebyla veřejně nahá?