Je to gurmán! Ringo Čech si vyrazil s mladičkou kráskou: "Našel jsem ji u odpadků"
21. 9. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke
Kolik myslíte, že je mezi nimi let?
Prohlásit, že známý hudebník, malíř, textař, spisovatel a věčný rebel František Ringo Čech není úplně mladíček, je poměrně silný eufemismus: Už je mu totiž 82 let.
Jiní jsou v jeho věku rádi, že udrží moč, vyjdou pár schodů a dokážou se sami najíst, Ringo Čech je ale stále při chuti.
A evidentně se stále najdou dámy, které na to slyší. S jednou takovou si vyrazil na premiéru Plesu upírů a o věkovém rozdílu bude snad lepší nespekulovat. Je nicméně opravdu výrazný, to se zkrátka nedá zamluvit.
Ringo Čechovi se nicméně moc nechtělo prozrazovat podrobnosti a na dotaz magazínu Expres proto reagoval s humorem.
„Potkal jsem ji náhodou tady u košů. Pěkná ženská, uklízela tam odpadky a řekl jsem jí, že nemám doprovod a ať jde se mnou. Chtěla peníze, tak jsem jí dal peníze a ona slíbila, že ještě někdy se mnou půjde znova. Pak se vrátila k odpadkům,“ smál se.
Zda byla z podobných žertů radostí bez sebe i ona tajemná slečna, už je věc druhá.
Tak či tak, samotné představení si pár prý užil: „Byla to nádhera, moc se to Frantovi povedlo. Neodflákl to, bylo to moc pěkné. Herci jeli naplno, nadchlo mě to,“ pochvaloval si starý pardál.