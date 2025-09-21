Dnes je neděle 21. září 2025., Svátek má Matouš
Je to gurmán! Ringo Čech si vyrazil s mladičkou kráskou: "Našel jsem ji u odpadků"

21. 9. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke

Je to gurmán! Ringo Čech si vyrazil s mladičkou kráskou: "Našel jsem ji u odpadků"
zdroj: Profimedia.cz
Kolik myslíte, že je mezi nimi let?

Prohlásit, že známý hudebník, malíř, textař, spisovatel a věčný rebel František Ringo Čech není úplně mladíček, je poměrně silný eufemismus: Už je mu totiž 82 let.

Jiní jsou v jeho věku rádi, že udrží moč, vyjdou pár schodů a dokážou se sami najíst, Ringo Čech je ale stále při chuti.

A evidentně se stále najdou dámy, které na to slyší. S jednou takovou si vyrazil na premiéru Plesu upírů a o věkovém rozdílu bude snad lepší nespekulovat. Je nicméně opravdu výrazný, to se zkrátka nedá zamluvit.

Ringo Čechovi se nicméně moc nechtělo prozrazovat podrobnosti a na dotaz magazínu Expres proto reagoval s humorem.

„Potkal jsem ji náhodou tady u košů. Pěkná ženská, uklízela tam odpadky a řekl jsem jí, že nemám doprovod a ať jde se mnou. Chtěla peníze, tak jsem jí dal peníze a ona slíbila, že ještě někdy se mnou půjde znova. Pak se vrátila k odpadkům,“ smál se.

Zda byla z podobných žertů radostí bez sebe i ona tajemná slečna, už je věc druhá. 

Tak či tak, samotné představení si pár prý užil: „Byla to nádhera, moc se to Frantovi povedlo. Neodflákl to, bylo to moc pěkné. Herci jeli naplno, nadchlo mě to,“ pochvaloval si starý pardál.

