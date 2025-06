A je po lásce! Nejkrásnější Češka se rozchází s přítelem

13. 6. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

Pánové pozor, nejkrásnější slečna republiky je po tříletém vztahu zase sama.

Nahoru dolů. Tak nějak by se dal popsat poslední měsíc a kousek nové nejkrásnější Češky.

Linda Górecká před pěti týdny zvítězila ve finále soutěže krásy Miss Czech Republic pro rok 2025. A když soutěžila a poté nasazovala diamantovou korunku, v publiku ji zapáleně fandil a podporoval její přítel, se kterým strávila poslední tři roky.

Hned vzápětí oba tvrdili, že si uvědomují, jakou zkouškou bude teď muset jejich vztah projít, ale věřili si, že se jim takzvaná "missí nemoc" vyhne a láska vydrží.

Jenže nakonec je všechno jinak. Linda totiž mimo jiných cen vyhrála také roční využití bytu v Praze. A jelikož má momentálně práce až nad hlavu a většina z ní se nachází právě v hlavním městě, rozhodla se do nového bytu přestěhovat.

„V červnu se stěhuji do bytu, který jsem na rok vyhrála. Odpadne mi to čtyřhodinové dojíždění z Dětmarovic do Prahy, kde mám téměř každý den nějakou práci,“ vysvětlovala Blesku na konci května.

Přítel ale musel zůstat v Ostravě, což byl začátek konce: „Přítel zůstane doma, musel by kvůli mně opustit práci, byt, přátele, a to nechci. Nikoho tady nezná a byl by v úplně cizím prostředí. Tak budeme mít vztah na dálku, snad to zvládneme,“ dodala.

Nakonec je ale po všem: „Shodli jsme se na tom, že vztah na dálku nebyl nic pro nás,“ prohlásila nyní pro Super.cz.

Což upřímně zní trochu zvláštně. Pár spolu stráví tři roky, ale pouhé dva týdny na dálku už nezvládá a musí se rozejít? Skoro se nabízí spekulovat, jestli pravá příčina neleží jinde a stěhování není jen záminka...