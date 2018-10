A co kdyby Česko vymáhalo od Němců válečné reparace?

Rusko by v případě nedostatečných dodávek ropy na světový trh mohlo zvýšit těžbu o dalších 200 tisíc až 300 tisíc barelů denně. Uvedl to dnes ruský prezident Vladimir Putin. Podle agentury Reuters také vyjádřil souhlas se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, že ceny ropy se v současnosti nacházejí na příliš vysoké úrovni. Dodal nicméně, že by bylo lepší, kdyby se Trump nesnažil ropný trh ovlivňovat.

Kapacity Národní knihovně po dostavbě a rekonstrukci všech jejích prostor stačí přibližně na 20 let. Případnou novou budovu, která by poté další prostory poskytla, chce ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) zahrnout mezi plánované investice vlády, ale dnes jí podle něj nutné řešit není. Staněk to dnes řekl ČTK po návštěvě sídla NK v Klementinu.

Donald Trump dnes na twitteru rozhořčeně zkritizoval list The New York Times za jeho úterní článek o údajných daňových machinacích z 90. let, díky nimž se nynější americký prezident dostal k mnohamilionovému majetku. "Dopustili se něčeho, co jsem do té doby neviděl!" dal šéf Bílého domu průchod svému pobouření.

Většina politických subjektů kandidujících v senátních volbách nezveřejnila podporovatele své kampaně, týkalo se to 45 z celkových 72. Strany, hnutí, jejich koalice i nezávislí kandidáti tak měli učinit do 1. října, uvedl Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Nejhůře na tom byli nezávislí kandidáti. Nezveřejnění je přestupkem, úřad to může řešit ve správním řízení.

Bezpečnost, svoboda a příležitosti. Tyto tři principy by měly formovat politiku Konzervativní strany, nikoli určitá ideologie. V první části svého projevu na závěr stranické konference to ve středu řekla britská premiérka Theresa Mayová . Zároveň kritizovala vedení labouristů. To, co se v nejsilnější opoziční straně děje, označila za "národní tragédii".

Škoda Auto bude na začátku příštího desetiletí potřebovat jen v Evropě další výrobní kapacitu pro zhruba 400 tisíc vozů. Bude to řešit hledáním možností v rámci svých závodů i dalších továren mateřského koncernu VW . Krajní variantou je výstavba nového závodu. Rozhodnutí by mělo padnout do začátku roku 2019. Na autosalonu v Paříži to řekl šéf představenstva Bernhard Maier. O lokalitě nechtěl spekulovat.

