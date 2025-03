6 způsobů, jak omezit konzumaci soli. Pomůžete tak srdci i ledvinám

Nadměrná konzumace soli může mít negativní dopad na tělesnou pohodu i zdraví. Jak snadno snížit příjem soli?

Slaná chuť je svým způsobem trochu jako droga, ale již delší dobu se ví, že přehnané množství solí neprospívá zdraví. Doporučená denní dávka soli je přitom méně než 5 gramů, běžný jídelníček jí ale skoro vždycky reálně obsahuje víc. Průměrná spotřeba soli se odhaduje na 13 gramů denně, tedy dvouapůlnásobek doporučené denní dávky.

Výzkumy navíc ukazují, že sůl ve skutečnosti vyvolává jistou formu závislosti: Studie z australského Melbourne ukazuje, že laboratorní myši po zvýšených dávkách soli vykazovaly velmi podobné příznaky jako myši po kokainu. Preference slané chuti přitom není vrozená, sami ji získáváme ze stravovacích návyků.

Zvažte, kolik konzumujete soli, a zda by nebylo od věci příjem mírně snížit. Třeba o čtvrtinu, což na chuti nijak zvlášť nepoznáte, ale ulevíte svému tělu.

Jak snížit příjem soli

1. Solnička musí pryč: Dost lidí automaticky dosoluje, aniž by jídlo vůbec ochutnali. Odstraňte solničku ze stolu a eliminujte tento nesmyslný návyk.

2. Vařte doma: Rada se vlastně netýká pouze soli – jen pokud si sami připravíte jídlo, můžete si být opravdu jistí, co v něm je. A to právě platí i pro sůl. Jen doma můžete opravdu kontrolovat, kolik do obědu či večeře skutečně přišlo soli.

3. Jezte víc zeleniny a ovoce: Další univerzálně užitečná rada. Zelenina a ovoce obsahují krom řady jiných prospěšných látek i draslík, který pomáhá vyrovnat účinky soli na krevní tlak.

4. Pečlivě vybírejte: Když už nejíte doma, zkuste dát přednost kvalitním restauracím a jídlům s uvedenou nutriční hodnotou.

5. Pozor na skrytou sůl: Podstatná část denního přídělu soli zpravidla pochází z potravin, u nichž si člověk přítomnost přehnaného množství soli automaticky neuvědomí. Může jít o uzeniny, sýry či například instantní jídla. Čtěte etikety a vybírejte potraviny s nižším obsahem soli.

6. Po špetkách: Při vaření nesypte sůl horem dolem od oka, ale přisolujte, pokud je to potřeba, po malých špetkách, než dosáhnete odpovídající chuti.