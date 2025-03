Nečekaná posila v Ulici! Sympaťák se původně vyučil číšníkem, teď září v seriálu

Sotva se ukázal na obrazovce v populárním seriálu, hned mu diváctvo padá k nohám. Ostatní herci, pište si – takhle se to má dělat.

Nekonečný seriál Ulice nedávno zverboval náležitě charismatickou posilu: K ansámblu se připojil sympatický Petr Stach. O tom, že se jedná o okamžitý castingový úspěch, svědčí fakt, že si diváci nováčka okamžitě oblíbili a začali spekulovat o dalších osudech jeho postavy.

Prý by se mohl dát dohromady s Bárou Jordánovou (Terezou Brodskou), která je v ději seriálu sice vdaná, ale s manželem nežije a na obzoru se s mrazivou nevyhnutelností převaluje stín rozvodu. Bára je fanoušky oblíbená postava, která by si dle mnohých zasloužila nový začátek. A právě ten by mohl přijít v náručí nově příchozího lamače srdcí.

Petra Stacha jsme měli možnost vidět třeba v seriálech Případy prvního oddělení či Zlatá labuť. Zajímavé ale je, že herectví nebylo vždy jeho první volba – nejdřív chtěl být muzikantem, ale když se nezdálo, že se sen vyplní, vyučil se číšníkem. Dva roky dokonce pracoval v restauraci, pak ale dokončil maturitu a zkusil štěstí na DAMU.

Kam se mimochodem napoprvé nedostal, nakonec ale přesto vystudoval loutkoherectví a alternativní divadlo a my tak nejsme ochuzeni o jeho talent.

Petr má malého syna, ale s jeho matkou nežije. Přiznává, že je raději sám a k založení klasické rodiny se nechystá: „Po určitých životních zkušenostech jsem zjistil, že mi single život vyhovuje. Mám rád svoji samotu a myslím, že to tak vyhovuje i Filípkově mamince,“ uvedl.

Samotářství, které se k jeho profesi zvláštně nehodí, ale přesto vlastně ničemu nepřekáží, lze zpozorovat i v Petrově přístupu třeba k cestování: „Dříve jsem jezdil s partou, ale postupem času jsem zjistil, že cestování o samotě je osvobozující. Přírodu vnímám mnohem intenzivněji,“ dodal.