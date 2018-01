Zvláštní sponzoři Miloše Zemana: Pochybnosti kolem kampaně nezmizely

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Pochybnosti o financování své předvolební kampaně prezident Zeman zcela nerozptýlil, uvádějí servery iDnes a Respekt. Některé sponzorující firmy podle nich vykazovaly ztrátu a mezi dárci figurují advokáti, kteří prezidentovu kancléři Vladimíru Mynářovi pomáhali s kontroverzním nákupem jeho vily. Seznam sponzorů spolku Přátel Miloše Zemana, který současné hlavě státu platil předvolební kampaň, přinesl Zeman do čtvrteční televizní debaty.

Podle serveru iDnes uvedl Zeman původ 9,2 milionu korun. S prezidentem spřízněná Strana práv občanů (SPO) a spolek Přátelé Miloše Zemana ale na kampaň vynaložili 12,8 milionu. "Původ 3,6 milionu je tak stále nejasný," píše iDnes.

Mezi Zemanovými sponzory je několik firem, které podle dostupných údajů vykazovaly ztrátu, upozorňuje iDnes i Respekt. Jde například o firmu Contradiction, která na kampaň věnovala 885 tisíc korun, ačkoliv podle posledních dostupných údajů sama dlužila za rok 2016 celkem 400 milionů korun.

Podobně na tom byl další sponzor, firma Car Service Group. Zemanovi poslala 950 tisíc korun navzdory tomu, že podle účetní závěrky za rok 2016 měla čistý obrat kolem čtyř milionů a její hospodaření skončilo ve ztrátě. "Stejným případem je i firma KOMERC Servis CZ," uvádí Respekt.

Neobvyklou štědrost projevil s třísettisícovým darem také živnostník Miloslav Havlíček, který podle zjištění serveru iDnes provozuje obecní hospodu a smíšené zboží u fotbalového hřiště v obci, která má necelé čtyři stovky obyvatel.

Pozornost médií budí i dar 1,7 milionu korun, pocházející od brněnských právníků Richarda Tománka a Jiřího Jestřába. Hradní kancléř Mynář před časem uvedl, že právě jejich advokátní kancelář mu zprostředkovala jednání, která vedla k podezřele výhodnému nákupu vily v pražských Strašnicích, napsal iDnes.

Mezi sponzory Zemanovy kampaně figuruje s půlmilionovým darem také společnost Ray Service, která vyrábí kabelové svazky a podle iDnes se zároveň věnuje mezinárodnímu obchodu se zbraněmi.

Zeman vzal zástupce firmy na jednu ze svých cest do Číny, upozorňuje server. S Čínou podle něj může souviset i milionový dar od jednoho z jednatelů společnosti EHQ Jiřího Bergera. "Druhým jednatelem je Roman Vik, generální ředitel letecké společnosti Travel Service, v níž má podíl čínská skupina CEFC," uvádí iDnes.

Na úřad nic nedošlo

Zeman v televizní debatě řekl, že seznam dárců byl úřadu odevzdán, byť to není jeho zákonnou povinností. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí do pátečního rána nedostal přehled dárců spolku Přátel Miloše Zemana.

Člen vedení úřadu Jan Outlý ráno řekl, že v datové schránce úřadu nic není. Další z členů vedení úřadu Tomáš Hudeček řekl, že nic oficiálního nepřišlo ani na podatelnu.

"Není ale žádný důvod k tomu, aby našemu úřadu někdo něco takového posílal. My to nevyžadujeme a ani nepotřebujeme," uvedl Hudeček. Podle něj úřad s oběma kandidáty zatím nekomunikoval, s týmem Jiřího Drahoše řešil pouze to, jak naložit s darem billboardu od jiného kandidáta Michala Horáčka, který neuspěl v prvním kole.

Úřad se vyjádřil i k pochybnostem ohledně dárců. Podle Hudečka není v kompetenci úřadu řešit tyto věci.

"To je podnět spíše pro finanční správu než pro nás. Pro úřad to z hlediska financování volební kampaně není informace, po které musíme dál pátrat," dodal. Pokud kandidát vykáže peníze od spolku nebo strany například jako bezúplatné plnění nebo dar, úřadu to podle něj stačí.

"Pokud nám seznam dorazí, založíme ho do spisu. Po vyúčtování kampaně, na kterou má kandidát 90 dní, uvidíme, jestli nám to k něčemu bude. Nejsme ale analytický úřad, abychom pátrali po tom, odkud peníze přišly. To jsou informace pro veřejnost a voliče, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat, koho volit," dodal Hudeček.

Připomněl, že v rámci prezidentských voleb zatím úřad nezahájil žádné správní řízení. Narážel na informace týdeníku Respekt, že úřad udělí pokutu nakladatelství Olympia za billboardy propagující knihu "Dokážeme si vládnout sami" prezidenta Miloše Zemana.

"Nemáme na stole ani žádný hotový příkaz. Nejprve si vše nasbíráme a až po volbách rozjedeme řízení. Vypadá to, že je úřad zatahován do negativní kampaně vůči Miloši Zemanovi," dodal Hudeček.