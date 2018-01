Dary na kampaň: Drahoš se dostal na limit, Zemanovi dali 26 milionů

Na volební kampaň v prvním i druhém kole prezidentské volby dostal současný prezident Miloš Zeman od podporovatelů na nefinančních i finančních darech celkem asi 26,5 milionu korun. Jeho protikandidát Jiří Drahoš získal na obojí povahy téměř 50 milionů korun, což je limit stanovený zákonem. Vyplývá to z informací zveřejněných na webových stránkách kandidátů. Na celkové vyúčtování výdajů mají kandidáti čas do jara. Do půlnoci museli pouze zveřejnit všechny dary.