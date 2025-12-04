Dnes je čtvrtek 4. prosince 2025., Svátek má Barbora
Tříletý Ind se jako nejmladší šachista probojoval na světový žebříček

4. 12. 2025 – 14:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ilustrační fotozdroj: Profimedia
Ind Sarvagja Singh Kušvaha se ve věku tří let, sedmi měsíců a 20 dnů stal nejmladším šachistou, který se dostal do žebříčku mezinárodní federace FIDE.

O necelý měsíc tak překonal rekord krajana Aniše Sarkara z minulého roku.

Kušvahovi, který chodí teprve do mateřské školy, v prosincovém vydání žebříčku v rapid šachu vyšel koeficient ELO v hodnotě 1572. "Jsme nesmírné pyšní na to, že náš syn je nejmladším hráčem na žebříčku. Chceme, aby z něj jednou byl velmistr," uvedl Kušvahův otec pro indickou televizi ETV Bhárat.

Mladý rekordman musel pro vytvoření historického zápisu sehrát alespoň pět partií proti hráčům s oficiálním ratingem a získat nejméně půl bodu. To se mu podařilo, v osmi partiích zaznamenal hned čtyři výhry nad dospělými soupeři.

Tagy:
Indie žebříček zajimavosti šachy sport
Zdroje:
ČTK

