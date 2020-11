Koněva do Ruska neposílejte, inspirovalo by to ostatní

Bývalý ruský ministr kultury Vladimir Medinskij, který nyní působí jako poradce prezidenta Vladimira Putina, varoval před možností, že by odstraněná pražská socha sovětského maršála Ivana Koněva byla předána Rusku. Takový krok by totiž podle něj mohl inspirovat další východoevropské státy k vývozu sovětských pomníků do Ruska.

O tom, že Česko je připraveno jednat o přesunu Koněvovy sochy do Ruska, se na konci dubna zmiňoval český ministr zahraničí Tomáš Petříček v rozhovoru s Hospodářskými novinami. Mluvil tehdy o dopisu ruské strany, která o takovou možnost požádala, s tím, že Praha je připravena podobná jednání vést. "Spravedlivé by bylo vrátit maršála Koněva jako hrdinu osvobození Prahy na (původní) místo. Tehdy se projeví spravedlnost," řekl Medinskij novinářům v Petrohradu. Alternativní řešení osudu pomníku maršála Koněva - jeho přemístění do Ruska - by totiž mohlo vést ke vzniku potíží se sovětskými pomníky v dalších východoevropských zemích. Tamní úřady by pak také mohly požadovat jejich odvoz do Ruska, upozornil Medinskij, který v Petrohradu vystupoval jako předseda ruské společnosti věnující se vojenské historii. Sochu maršála, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku, nechala radnice Prahy 6 odstranit počátkem dubna. Krok se stal příčinou diplomatické roztržky mezi Prahou a Moskvou. Česká diplomacie argumentuje tím, že odstranění sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6 neporušuje žádnou z česko-ruských smluv. Několik protestních nót zaslalo české ministerstvo zahraničí do Moskvy po výtržnostech, které odstranění sochy vyvolalo v Moskvě a Petrohradě. Ruský Vyšetřovací výbor, hlavní kriminální ústředna země, zahájil trestní stíhání podezřelých z veřejného hanobení symbolů ruské válečné slávy. České ministerstvo zahraničí označilo tento krok za nepřípustný a případný rozsudek za nevymahatelný. Česko se v létě dohodlo s Ruskem na vzájemných konzultacích, ještě ale ani nezačaly. Česká republika je připravena řešit s Ruskem široké spektrum vztahů včetně nejpalčivějších problémů. Nemůže to ale být jednostranný proces, uvedli nejvyšší ústavní činitelé ve společném prohlášení po koordinační schůzce na konci září. Koněvova socha je nyní uložena v depozitáři v Měšicích v Praze-východ. V budoucnu by měla být vystavena v takzvaném Domě pážat na Hradčanech, kde by mělo sídlit Muzeum paměti 20. století věnující se totalitním režimům. Pronájem domu na dobu neurčitou minulý měsíc schválila rada hlavního města. Mohlo by vás zajímat Výhrůžky smrtí starostovi Prahy 6 kvůli kauze Koněv. Padl první trest, další lidi policie vyšetřuje

