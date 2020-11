Žáci a studenti se příští týden pomalu začnou vracet do škol

Ve středu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich také praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Studenti posledních ročníků vysokých škol se budou moci od 25. listopadu vzdělávat ve skupinách po 20 lidech. Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu. Od středy se také bude moci konat prezenční výuka "jeden na jednoho" na základních uměleckých školách a jazykových školách.

Jak na čtvrteční tiskové konferenci ve sněmovně řekl ministr školství Robert Plaga (ANO), souvisí to s tím, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek na jednání vlády navrhne zmírnění opatření proti covidu-19. Z pátého stupně protiepidemického systému PES by se Česká republika měla přesunout do čtvrtého.

"Od středy 25. listopadu se vrátí prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků šestiletých oborů vzdělávání v konzervatoři na středních školách. Stejně tak, a odpovídá to prioritám, které jsme jako ministerstvo představili před několika týdny, se vrátí zpět prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků, respektive studentů," řekl Plaga.

Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat. Podmínkou je samozřejmě schválení přesunu ČR do čtvrtého protiepidemického stupně rizika.

Studenti posledních ročníků vysokých škol se budou moci od 25. listopadu vzdělávat ve skupinách po 20 lidech. Platí to pro laboratorní, praktickou nebo uměleckou výuku, řekl dále Plaga. Rovněž se vrací realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia na vysokých školách. Tabulka opatření zveřejněná ministerstvem školství počítá také s možností individuálních konzultací, klinických stáží nebo využívání školních sportovišť pro výuku. Studenti ostatních ročníků vysokých škol by se měli vrátit do škol až v nižších stupních rizika, ve třetím stupni první ročníky.

Od středy se také bude moci konat prezenční výuka "jeden na jednoho" na základních uměleckých školách a jazykových školách. V ostatních případech bude nadále pokračovat distanční výuka s možností individuálních konzultací. Totéž se týká středisek volného času. Jazykové a nostrifikační zkoušky se budou moci od středy konat do deseti osob v jedné místnosti. Přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními. Mohou se též uskutečnit zkoušky na základě mezinárodních dohod.

Školy jsou nyní z velké části kvůli epidemii covidu-19 zavřené a je v nich povinná výuka na dálku. V provozu zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů. Ve středu se pak do lavic vrátily první a druhé třídy základních škol a všechny ročníky škol speciálních.

Nadále se podle Plagy budou muset nosit roušky po celou dobu vyučování. Nutné je též pravidelné větrání a dodržování hygienických standardů, dodal. Další postupné otevírání škol se řídí podle protiepidemického systému PES, který připravilo ministerstvo zdravotnictví. Hodnotí vývoj epidemie na škále nula až sto podle míry rizika. Vláda by měla v pátek schvalovat přesun do čtvrtého z nejvyššího pátého stupně, který by umožnil kromě otevření škol také setkávání až šesti osob nebo zkrácení nočního zákazu vycházení ze současných 21:00 na 23:00.