Zločinci, třeste se: Vrah mladé ženy usvědčen po skoro 50 letech s pomoci technologie. Na řadě jsou další!

13. 6. 2025 – 6:13 | Zpravodajství | Alex Vávra

Po téměř padesáti letech byl díky otisku prstu na krabičce cigaret dopaden muž podezřelý z vraždy mladé ženy v Kalifornii. Případ Jeanette Ralstonové, který roky ležel zapomenutý ve složkách, znovu ožil díky moderní forenzní technologii — a přinesl její rodině alespoň částečný klid.

Téměř padesát let po tragické smrti mladé matky v Kalifornii se spravedlnost konečně přiblížila. Případ Jeanette Ralstonové, čtyřiadvacetileté ženy nalezené 1. února 1977 uškrcené na zadním sedadle jejího Volkswagenu Beetle, patřil mezi dlouhá desetiletí nevyřešené. Tělo bylo objeveno v garážovém stání u bytového domu poblíž baru v San Jose, kde ji její přátelé naposledy viděli. Odešla s neznámým mužem se slovy, že se „vrátí za deset minut“. Už se nevrátila.

Důkazy tehdy napovídaly, že byla nejen uškrcena rukávem dámské košile, ale že došlo i k sexuálnímu napadení. Pachatel se údajně pokusil její auto zapálit, ale neúspěšně. Policie vyslechla přátele i svědky, vytvořila náčrtek podezřelého, ale případ brzy uvízl ve slepé uličce. Vše, co zůstalo, byla krabička cigaret značky Eve s neznámým otiskem palce a smutek šířící se napříč rodinou i komunitou.

Věda, která nezapomíná

V roce 2023 se vyšetřovatelé rozhodli znovu prověřit všechny otisky prstů z místa činu prostřednictvím aktualizovaného systému FBI. Ten využívá nový algoritmus zavedený v roce 2018, který zvyšuje šance na shodu. Tentokrát padl osudový zásah. Otisk palce z krabičky cigaret se shodoval s otiskem Willieho Eugenea Simse, muže tehdy sloužícího jako vojín na základně Fort Ord asi 110 kilometrů jižně od San Jose.

Vyšetřovatelé se vydali do Ohia, kde Sims nyní žil, a na základě soudního příkazu mu odebrali vzorek DNA. Ta se shodovala s genetickým materiálem nalezeným pod nehty Jeanette i na košili, kterou byla uškrcena. Ukázalo se, že rok po vraždě byl Sims v jiném případě odsouzen za pokus o vraždu a ozbrojenou loupež v okrese Monterey, kde si odpykal čtyři roky. Poté opustil Kalifornii a nikdy se nedostal do DNA databází. Syn oběti Allen Ralston měl tehdy pouhých šest let. O vyšetřování případu nic nevěděl. Teprve v květnu 2024, kdy mu otec daroval dosud neznámé fotografie jeho matky, se začal více zajímat o její osud. O pár měsíců později mu zavolal detektiv se zprávou, že zatčení je na spadnutí.

„Jak někomu poděkujete za něco takového?“ řekl Allen. „Celý život jsem nevěděl, co pro mě Den matek znamená. A teď – jen pár dní před mými pětapadesátinami – jsem konečně dostal odpověď.“

Technologie proti času

Zatímco státní zástupce v Kalifornii hovoří o obrovském průlomu a důležitosti vytrvalosti, obhajoba varuje před předčasnými soudy. „Je důležité, abychom nechali systém fungovat a provedli vlastní nezávislé šetření, než učiníme závěry,“ uvedl obhájce. Případ Jeanette Ralstonové není nejstarším, který se týmu pro nevyřešené případy podařilo objasnit. Jeden z nich sahá až do roku 1969. Přesto právě tento příběh rezonuje silně – nejen kvůli brutalitě činu, ale i kvůli lidskému rozměru ztráty, kterou si nese dospělý syn oběti celý život.

Ačkoliv čas často pohřbí spravedlnost pod nánosem zapomnění, moderní forenzní věda dnes otevírá dveře případům, které se kdysi zdály beznadějné. Každý nový algoritmus, každá databáze, každé zlepšení v oblasti DNA analýzy zvyšuje šanci, že i ti, kteří kdysi unikli, budou nakonec postaveni před soud. Otázkou zůstává: kolik dalších zaprášených krabic v archivech po celé zemi skrývá otisky, které jen čekají na svou chvíli – a kolik rodin se dočká odpovědi, na kterou čeká celý život?