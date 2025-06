Bolí vás často hlava? Důvod může být vážnější, než si myslíte

13. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Možná vás překvapí, že s bolestmi hlavy vám často nepomůže neurolog, ale odborník z úplně jiného oboru. Bolest hlavy totiž nemusí souviset jen s migrénou nebo nedostatkem tekutin. Příčina může být mnohem méně zřejmá a přitom zásadní.

Bolest hlavy jako každodenní chleba? Příčina může být blíž, než si myslíte Na vině nejsou vždy jen stres, únava nebo rozbouřené počasí. Hlava často reaguje na souhru faktorů, které na první pohled nesouvisejí. A někdy za těžko snesitelným tlakem nestojí ani psychika, ani hormony, ale obyčejný zub. MUDr. Petr Novák vysvětluje, jak mohou být bolesti hlavy spojeny se zubními problémy.

Bolí vás hlava? Možná za to nemůže stres, ale vaše zuby

Až 60 % bolestí hlavy má původ tam, kde to málokdo hledá v ústní dutině. Potvrzují to opakovaně vědecké studie.

Záněty dásní, křivé zuby, zatnutá čelist nebo problémy s čelistním kloubem. Všechny tyto potíže mohou vyvolat tlak, který se promítne až do hlavy. Dobrá zpráva? Dají se léčit. A čím dřív se odhalí, tím menší šanci mají přerůst v dlouhodobý problém.

Takže jestli vás hlava bolí častěji, než je únosné, zkuste nejdříve navštívit zubaře.

Kaz, který vystřelí bolest až do hlavy

Zubní kaz zná téměř každý. Pro někoho je to drobnost, kterou vyřeší hned, pro jiného nepříjemnost, kterou raději odkládá. Jenže právě odkládání může mít nepříjemné následky a bolest hlavy je jedním z nich.

Když se zubní kaz neléčí včas, postupně proniká hlouběji do tkáně a dostává se až k nervu. Bolest už není lokalizovaná jen v ústech, ale začíná vystřelovat do tváře, čelisti a čela. A co hůř – ani špatně provedená výplň vás nemusí potíží zbavit. Pokud není respektována přirozená struktura zubu, může dojít k poruše skusu. Horní a dolní čelist pak do sebe nezapadnou správně, čímž se přetěžuje temporomandibulární kloub.

Čeká vás nejen bolest při kousání nebo mluvení, ale také přetrvávající bolesti hlavy, které mohou být mylně přisuzovány stresu nebo migréně. Přitom stačí jediné, dát zubu správný tvar a funkci včas.

Když problém se skusem zasáhne celé tělo

Nerovné zuby nemusí být jen otázkou estetiky. Malokluze, neboli nesprávné postavení zubů a čelistí, představuje především zdravotní komplikaci, která se netýká jen úsměvu, ale i pohybového aparátu.

Pokud není čelist v rovnováze, tělo to pozná. Zhoršená pohyblivost dolní čelisti, svalové napětí, bolesti hlavy, ale i potíže s krční páteří nebo bedry, to všechno může být důsledkem neřešeného problému se skusem. Častým příznakem je i nepříjemné cvakání při otevírání úst, potíže při žvýkání nebo polykání jídla.

Ortodontistu by měli navštívit nejen ti, kdo mají od dětství křivé zuby. I lidé s dosud pravidelným chrupem mohou situaci podcenit. Například po vytržení zubu. Pokud se mezera včas nevyřeší implantátem, okolní zuby se začnou posouvat. A s nimi i celý skus, který může narušit funkci čelistního kloubu.

Cysta u zubu

Tělo má zvláštní schopnost posílat varovné signály. Někdy ostrou bolestí, jindy jen zvláštním pocitem, že něco není v pořádku. Jenže u některých problémů se neozývá vůbec. Jedním z těch tichých vetřelců je zubní cysta, dutý útvar plný tekutiny, který si žije vlastním životem u kořene zubu.

Vzniká nenápadně, často jako důsledek zanedbaného kazu nebo infekce po protetickém zákroku. Neprovází ji žádná dramatická bolest a přesto může ovlivnit víc, než si připouštíme. Tlačí na nervová zakončení, zvyšuje napětí v čelisti a může se tak nenápadně zapsat do seznamu příčin bolestí hlavy, o nichž byste to nikdy neřekli.

Skutečný problém ale nastává ve chvíli, kdy cysta praskne. V tu chvíli se její obsah dostává do krevního oběhu a roznáší zánět po těle jako nechtěné echo zanedbaného problému.

Proto není přehnané říct, že u zubních cyst platí jediné. Čím dřív o ní víte, tím méně vás bude stát.

Dásně jako základ zdraví ústní dutiny

Aby zuby mohly dobře fungovat, potřebují pevné zázemí, a to zdravé dásně. Ty ale často zanedbáváme. Zánět dásní nevzniká ze dne na den. Postupně bobtná, bolí, začíná krvácet, tlačí na nervová zakončení a ozývá se bolestí, která může vystřelovat až do hlavy. V pokročilém stadiu navíc ovlivňuje i stabilitu samotných zubů, které pak hrozí ztrátou.

Zdraví ústní dutiny není jen o úsměvu. Je to barometr celkového stavu těla. A bolest hlavy, která se nezlepšuje ani po lécích nebo vydatnem odpočinku, může mít příčinu blíž, než si myslíme.

Skřípete zuby ve spánku? Možná trpíte bruxismem, ani o tom nevíte!

Skřípání a zatínání zubů během spánku si mnozí lidé ani neuvědomují. Přesto se každé ráno budí s bolestí hlavy, napjatými čelistmi nebo tlakem v oblasti spánků. Řeč je o bruxismu – mimovolném stahování žvýkacích svalů, které během noci přetěžuje celý čelistní aparát.

Dlouhodobé zatínání zubů postupně poškozuje jejich sklovinu, způsobuje mikropraskliny, obrušuje skus a může vyvolat citlivost i bolesti v oblasti krku a obličeje. Problém ale nekončí u zubů. Pokud jsou čelistní svaly pravidelně přetěžované, hrozí narušení funkce čelistního (temporomandibulárního) kloubu. A právě to může být jednou z příčin malokluze – tedy nesprávného postavení zubů, které dále ovlivňuje celou mechaniku skusu.

Bruxismus je tichý problém, který nezřídka souvisí se stresem nebo poruchami spánku. Ale i ten nejtišší zvuk skřípajících zubů může vést k vážným následkům, pokud zůstane bez povšimnutí.

Zuby moudrosti

Přestože název “zuby moudrosti“ zní vznešeně, jejich prořezávání bývá vše, jen ne příjemné. Tyto osmičky si často razí cestu pozdě, mnohdy ve chvíli, kdy je v čelisti už málo místa. A právě to bývá problém.

Zuby moudrosti často rostou pod nesprávným úhlem, tlačí na sousední zuby a způsobují napětí v celé čelisti. Výsledkem bývá nejen lokální bolest dásní, ale i bolest vystřelující do spánků, čelisti nebo uší. Pokud se navíc přidá zánět, potíže mohou připomínat bolest středního ucha nebo migrénu.

I když erupce zubů moudrosti nepatří mezi urgentní stomatologické stavy, rozhodně si zaslouží pozornost. Čím dřív se jejich růst sleduje, tím menší je šance, že přeroste v zbytečnou bolest. Doslova i obrazně.