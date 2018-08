Žena, které se nebála dobrodružství a svému muži pomohla k velké slávě

Írán v neděli oznámil opatření, která uvolňují pravidla pro devizové obchody. Pokouší se tak zmírnit důsledky propadu domácí měny a čelit novým sankcím Spojených států. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informace íránské státní televize.

Atentátníkovi, který v neděli zabil tři české vojáky v Afghánistánu , bylo okolo 18 let. Podle listu The New York Times to řekl místní bezpečnostní činitel. Výbuch byl podle něho tak silný, že tlakovou vlnou bořil okolní hliněné zdi. První zástupce náčelníka generálního štábu české armády Jiří Baloun uvedl, že armáda má nové poznatky, podle kterých atentátník mohl mít komplice.

Venezuela zadržela šest lidí v souvislosti se sobotní explozí , kterou prezident Nicolás Maduro označil za pokus o atentát vůči své osobě. Oznámil to v neděli venezuelský ministr vnitra, podle něhož byli někteří ze zadržených již v minulých letech zapojeni do protivládní činnosti. Vedení armády vyhlásilo, že ozbrojené síly zůstávají loajální vůči hlavě státu.

Pro vojenskou misi v Afghánistánu je podle někdejšího šéfa armády Jiřího Šedivého charakteristické to, že není zřejmé, kdo je nepřítelem. Vojáci na to musí být připraveni. Šedivý to řekl v souvislosti s nedělním sebevražedným atentátem , jehož oběťmi se stali tři čeští vojáci. Zabránit těmto tragédiím by dle Šedivého mohlo pomoci větší využívání technického průzkumu pomocí bezpilotních strojů.

V Rakousku zemřela v sobotu večer čtyřiadvacetiletá Češka. Údajně se utopila po pádu do krimmlského vodopádu, kde byla v rámci cestovatelského závodu LowCost Race, který o neštěstí informoval na

Posledními projekcemi, takzvanými nedělními bonusy, v neděli v Uherském Hradišti skončil 44. ročník Letní filmové školy. Přehlídka začala 27. července, nabídla celkem 235 filmů ve 307 projekcích. Do toho se nepočítaly projekce virtuální reality, program byl na 28 místech v Uherském Hradišti a okolí.

Těla tří vojáků, kteří v neděli zemřeli po útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, přepraví do Česka armádní speciál ve středu. Příletu se má zúčastnit i prezident Miloš Zeman.

