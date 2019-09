Zemřel Robert Mugabe, autoritářský exprezident Zimbabwe

Mugabe strávil několik posledních měsíců v nemocnici v Singapuru. Dříve uváděl, že si v Singapuru léčí oční problémy.

Mugabe vládl Zimbabwe od získání nezávislosti v roce 1980 do roku 2017, kdy rezignoval pod tlakem armády. Armáda byla proti tomu, že Mugabe odvolal viceprezidenta Emmersona Mnangagwu podporovaného právě generály.

Ten později Mugabeho v čele země nahradil a v pátek na twitteru také exprezidenta označil za ikonu osvobození.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)