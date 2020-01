Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera

Kubera zemřel pondělí 20. ledna dopoledne. V neděli odpoledne se mu cestou do kanceláře udělalo v autě nevolno.

Předsedu Senátu nejprve převezli do nemocnice v Teplicích. Během pondělního dopoledne byl pak přemístěn do nemocnice v Ústí nad Labem, kde zemřel.

O jeho úmrtí informoval na twitteru senátor za ODS Miloš Vystrčil.

Jaroslav Kubera byl jednou z výrazných osobností české politiky. Provokoval svým specifickým humorem a ostrými vyjádřeními. Byl znám kladným vztahem ke kouření.

"S velkým zármutkem jsem dnes přijal zprávu o úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem Kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů. Jaroslav Kubera byl výraznou osobností nejen ODS, ale celé české politiky," napsal předseda ODS Petr Fiala.

"Jaroslav Kubera byl politik, který říkal vždy to, co si opravdu myslel. Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu. Je to velká ztráta pro českou politiku. Upřímnou soustrast rodině. Čest jeho památce," vyjádřila se nová předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

K úmrtí šéfa Senátu se prostřednictvím svého mluvčího vyjádřil i prezident Miloš Zeman: "Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Považoval jsem ho za svého přítele, ačkoliv jsme se někdy lišili v názorech. Jeho smrti velice lituji."

"Byl to člověk, kterého jsem měl rád, měli jsme dobrý vztah, rozuměli jsme si, byl neskutečně vtipný, jeho příchodem do pozice předsedy Senátu získal Senát jinou dynamiku," řekl premiér Andrej Babiš.

"I díky němu jsem se dostal k politice. Na první schůzce politické strany jsem byl na jeho pozvání tuším v roce 2013. A bylo to setkání ODS. Nechybělo mnoho a mohlo to být dneska vše trošku jinak," svěřil se se svou vzpomínkou na twitteru poslanec TOP 09 Dominik Feri, který v minulosti společně s Kuberou seděl v zastupitelstvu Teplic.

Senát kvůli náhlému úmrtí svého předsedy svolal mimořádné jednání organizačního výboru na úterní ráno. Má se na něm rozhodnout, kdy se uskuteční volba nového předsedy. Horní komoru parlamentu dočasně vede první místopředseda Jiří Růžička.

Rodák z Loun se členem Občanské demokracie stal v roce 1992. Od roku 1994 až do roku 2018 stál v čele Teplic a od roku 2000 byl za Teplice rovněž senátorem. Od 14. listopadu 2018 zastával funkci předsedy Senátu.

Co na srdci, to na jazyku

Význačné výroky Jaroslava Kubery – politika, kterého si budeme pamatovat

"A pokud někdo prohlásí, že kouření je droga, pak je stát největším dealerem drog v této zemi v hodnotě nějakých devadesáti miliard korun. Tak ať to úplně zakáže. Jenže stát to nemůže zakázat, protože by zkrachoval." (iDnes.cz)

"Po honbě na kuřáky přijde honba na popíječe piva, pojídače bůčků a dokonce i na děti, které pijí ve školách sladké mléko. (iDnes.cz)

"Dokud budu v Teplicích, nebude to město mít ani korunu dluhu. To právě občas říkám Kalouskovi: Pusť mě k tomu na dva roky, a uvidíš, že nebudeš vědět, co s prachama." (Týden.cz)

"Zítra může přijít petice požadující, aby se zrušil pravoslavný kostel, později třeba synagoga. Město se podle toho chovat nemůže." (v deníku Směr o petici proti výstavbě mešity v Teplicích)

"Já jsem romskou otázku už vyřešil. Já už žádnýho Roma neznám. Pro mě Rom je nepoznatelnej, protože má v občance napsaný národnost česká. Oni pak za mnou přijdou a říkají: 'Vy nevidíte, že jsem černej?' Odpovím, že nevidím. Pro mě to je normální občan, co má svá práva a povinnosti." (Aha!)

Každý velvyslanec je ze mě na mrtvici. Například paní předsedkyně ústavního soudu z Lotyšska se divila, když jsem se jí ptal, když už v jednom Sovětském svazu byli, proč se tak hrnou do dalšího. (iDnes.cz)

Nechci socialismus v žádné podobě, ale on sem stále leze. Jako by vykradli archivy z ÚV KSČ, to není jinak možné, kde by se ty myšlenky stále braly? (iDnes.cz)

