Proč by nebyl dobrý nápad vyloučit Kuberu z ODS

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jaroslav Bican

Slova předsedy Senátu Jaroslava Kubery pronesená na terezínské tryzně byla nevhodným blábolem. Přesto by občanští demokraté udělali chybu, kdyby teplického primátora, podobně jako před časem Václava Klause mladšího, vyloučili ze svých řad. Oba případy se totiž významně liší.

Ani po odchodu Václava Klause mladšího a poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové z ODS stále není jasné, čí stranou občanští demokraté vlastně jsou. Kdo dnes ve veřejném prostoru lépe vyjadřuje nálady a postoje většiny straníků? Jejich předseda Petr Fiala, nebo nejvyšší ústavní činitel z ODS, předseda horní komory Parlamentu Jaroslav Kubera? Anebo má partaj vzniklá rozpadem Občanského fóra dvě tváře, kdy jednu reprezentuje bývalý ministr školství, a druhou teplický primátor?

Je představitelné, že stejně jako byl Václav Klaus mladší ze strany vyloučen za své výroky o židovských výborech a transportech, byl by podobným způsobem z ODS vypoklonkován předseda Senátu Kubera za to, co prohlásil při letošní tryzně v Terezíně?

Kubera řekl: "Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí, kdo není s námi, je proti nám a je potřeba ho umlčet. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus."

Výrok šéfa Senátu je samozřejmě blábolem, který byl navíc pronesený na naprosto nevhodném místě. Aby nesnášenlivost k jiné rase byla zahalená do ekologie, životního prostředí, rovnosti pohlaví, politické korektnosti a multikulturalismu, nedává smysl.

Ovšem nesnášenlivost k jinému názoru a uvažování ve smyslu, kdo není s námi, je proti nám, se dá zabalit takřka do všeho. Nejen do slov, o kterých mluvil Kubera, ale i do jeho vlastních: Dokonce varování před totalitou může obsahovat nesnášenlivost, jak dokládá příklad teplického primátora. V tomto ohledu si ale oba tábory nemají mnoho co vyčítat. Vzájemná úcta Kubery a jeho názorových oponentů je na bodě mrazu. Nesnášenlivost k názorům toho druhého je tak oboustranná.

Strana rozkročená mezi Kuberou a Fialou

Co se týká občanských demokratů a předsedy horní komory, potíž je v tom, že ODS svého Kuberu potřebuje, protože jinak by přestala být sama sebou. Mezi Kuberou a Klausem mladším je totiž jeden velký rozdíl: někdejší ředitel soukromého gymnázia PORG chtěl stranu ovládnout, převzít a přetvořit k obrazu svému, kdežto teplický primátor je její integrální součástí. Stačí si porovnat stranickou biografii obou pánů.

Kubera je členem ODS od roku 1992, od roku 1994 je starostou, později primátorem Teplic. Od roku 2000 je senátorem. Dva roky před tím, než se stal předsedou Senátu, byl jeho místopředsedou. Klaus mladší ve straně působil nejprve v letech 2002-2008, pak 2016-2019.

Vyloučení Kubery je nemyslitelné nejen proto, že je nejvyšším ústavním činitelem strany, ale i jejím doyenem a výraznou tváří, která v sobě spojuje vysoké politické funkce s dlouholetým působením ve straně. Horší by snad už bylo, kdyby ODS vyloučila svého nejdéle sloužícího poslance Marka Bendu. Zkrátka Kubera i Benda k občanským demokratům neodmyslitelně patří a minimálně na symbolické rovině by jejich vyhození bylo významným signálem, že ODS již není tou samou stranou.

To neznamená, že se neposouvá a její profil se nemění. Ale kdyby se zbavila Kubery či Bendy, s velkou pravděpodobností by to partaj poškodilo, protože by přišla o někoho, kdo je její samozřejmou součástí, a řadu jejích členů a voličů by to znejistilo a přimělo k odchodu.

Pokud si ODS nemá nechat odlákat část svých voličů nově vznikající stranou Václava Klause mladšího, musí myslet i na část svých příznivců, pro které je Kubera integrální součástí strany a kterým jsou jeho postoje sympatické. Občanští demokraté tak zůstávají rozkročení mezi Fialou a Kuberou.

Sen o čistě liberální ODS

Partaj založená Klausem starším v sobě vždy obsahovala liberální i konzervativní složku. Dodnes na svých webových stránkách uvádí, že je "liberálněkonzervativní" stranou. Kdyby vsadila jen na liberální prvek a konzervativní opustila, o nemálo voličů by zřejmě přišla.

Ve výsledku by tak jen usnadnila práci Klausovi mladšímu, který, i když se to teď nemusí zdát, se novou stranu pokusí vytvořit asi právě na liberálním a konzervativním rozhraní. Je to nakonec bývalý předseda sněmovního školského výboru, který, ačkoli je neustále označován za konzervativního politika a sám se prezentuje tradičními hodnotami a obranou tzv. normálního světa, se opakovaně prohlásil za liberála.

Poslankyně Majerová Zahradníková by si přála, jak uvedla v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, aby nová strana, kterou Klaus mladší zakládá, v příštích sněmovních volbách získala více než 14 procent hlasů. Nezní to moc reálně. Občanští demokraté měli v minulých volbách do sněmovny jen 11,32 procenta. Kdyby se skutečně Klausově straně něco takového podařilo, pravděpodobně by to muselo znamenat trumfnout ODS. Ta se podle aktuálních průzkumů pohybuje mezi 13,5 a 14,5 procenty.

Kuberovy výroky z Terezína svědčí o tom, že by byla chyba lakovat si občanské demokraty narůžovo a snít sen o tom, že jde o čistě liberální stranu. Pořád je však lepší, aby určitou část voličů podchytila Fialova ODS než Klausova strana. A to z celé řady důvodů. Bývalý rektor Masarykovy univerzity je přece jen o něco předvídatelnější a umírněnější politik než někdejší ředitel soukromého gymnázia PORG.

A i když se dá Fialova serióznost a hodnotové zakotvení napadat jako laciný nátěr, pod kterým se ukrývá Kubera a spol., nic to nemění na tom, že ODS se pod Fialovým vlivem reálně posouvá, což ukázala i na její poměry relativně střízlivá a věcná kampaň v evropských volbách. A v neposlední řadě by bylo hloupé Fialovi vyčítat něco, co k ODS v očích mnoha jejích voličů patří. Polopaticky řečeno: lepší, když se občanští demokraté mění pomalu než vůbec, a raději, když se tak děje způsobem, který Klausovi a dalším neotvírá prostor, do něhož by se mohli vklínit.

Personální a voličský tunel

ODS tak předsedu Senátu a ostatní podobně zaměřené politiky potřebuje kvůli určité části voličů, o které by jinak přišla. Respektive se vznikem Klausovy strany o ně možná stejně přijde, ale bez Kubery a spol. by šance na to byla ještě větší.

Naopak dá se očekávat, že Klaus mladší bude v následujícím období ukazovat svou mírnější a liberálnější tvář, aby nalákal i klasického pravicového voliče, pro kterého jsou důležitější tradiční ekonomická témata než gender či kritika homosexuálních manželství. Protože jen s takovým přístupem se může stát opravdovou alternativou k ODS a přání o čtrnácti procentech přiblížit realitě.

Občanští demokraté se nyní dostávají pod tlak, kdy se je Klaus mladší pokusí personálně i voličsky vytunelovat a přebrat jim, co jen půjde. V této situaci tak útoky na Kuberu a řeči o tom, že by ho ODS měla rovněž vyloučit, musí jen přivítat. Usnadňují mu práci s tím, aby mezi občanské demokraty vnesl rozvrat a co nejvíce jich přetáhl k sobě.

Jeho otci se to už jednou podařilo s Občanských fórem, Klaus mladší o to teď usiluje s ODS. Čím větší napětí v ní bude mezi příznivci Kubery a těmi, kteří preferují liberálnější směřování strany, tím snadnější pak pro Klause bude partaji konkurovat a nespokojencům v ní nabídnout právě to, co Fiala už nemůže.

Úplně nejlepší by pro zakladatele nové strany bylo, kdyby předseda občanských demokratů Kuberu a nejen jeho skutečně vyhodil. Čím více vyhozených členů z ODS, tím lépe pro Klausovu věc. Fiala by udělal chybu, kdyby s tím bývalému předsedovi školského výboru takhle pomohl. Tak nebo tak - horší než existence ODS, ve které jsou lidé jako Kubera, by bylo, kdyby Občanská demokratická strana vůbec nebyla a její místo by zaujalo ještě něco horšího.