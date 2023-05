Zemřel britský herec Ray Stevenson, bylo mu 58 let

Ve věku 58 let zemřel herec Ray Stevenson, který se objevil v oblíbených televizních seriálech jako Řím, Vikingové nebo Dexter. Britský umělec, který se narodil v Severním Irsku, byl známý také díky rolím ve filmech o Thorovi. Jeho úmrtí potvrdila americká společnost Viewpoint, která Stevensona zastupovala, další informace však neuvedla.

Příčina smrti nebyla zveřejněna, ale podle BBC byl hospitalizován během natáčení na italském ostrově Ischia, kde pracoval na akčním filmu Cassino in Ischia.

Stevenson se narodil v Severním Irsku, ale v osmi letech se přestěhoval do Anglie. Rozhodl se, že se stane hercem poté, co viděl Johna Malkoviche při hře v jednom z divadel v londýnském West Endu. Studoval herectví na divadelní škole Bristol Old Vic a jedna z jeho prvních televizních rolí byla v dramatu The Dwelling Place. Později se objevil v řadě britských seriálů.

V roce 2004 hrál rytíře ve velkorozpočtovém hollywoodském filmu Král Artuš po boku Keiry Knightleyové. Objevil se také v úspěšných marvelovkách o Thorovi nebo loni v britském dramatu RRR. Diváci ho ještě uvidí v připravovaném seriálu od streamovací služby Disney+ s názvem Ahsoka, který by měl vyjít ještě letos.

Zesnulému herci na sociálních sítích vzdali hold jeho kolegové. Herečka Rosario Dawsonová - která se po Stevensonově boku objeví v seriálu Ahsoka - na instagramu napsala, že Stevenson byl „velký muž“, jehož smrt ji „ohromila“. Režisér James Gunn, který se podílel na produkci druhého filmu o Thorovi, napsal, že se zesnulým hercem byla „radost pracovat“.