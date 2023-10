Zemětřesení srovnalo se zemí vesnice v Afghánistánu. Tisíce obětí

Afghánská vláda přiznala 2000 obětí. Čísla však nejspíš nejsou konečná, protože pod troskami domů mohou být další těla.

#Earthquake (#زلزله) M4.6 occurred 44 km NW of #Herāt (#Afghanistan) 25 min ago (local time 12:36:37). More info at:

https://t.co/bvL9EDQjKG

https://t.co/csOKAQ41Xv

https://t.co/X4NH7RYGkG pic.twitter.com/chgNO1D1Oh