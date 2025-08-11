Dnes je pondělí 11. srpna 2025., Svátek má Zuzana
Počasí dnes 24°C Jasno

Zemětřesení na západě Turecka si vyžádalo jednoho mrtvého a desítky zraněných

11. 8. 2025 – 10:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Zemětřesení na západě Turecka si vyžádalo jednoho mrtvého a desítky zraněných
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Nedělní zemětřesení na západě Turecka o síle 6,1 stupně si vyžádalo jednoho mrtvého a 29 zraněných.

Šestnáct budov se zřítilo, oznámil podle agentury Reuters ministr vnitra Ali Yerlikaya.

Na generální konzulát v Istanbulu se v souvislosti s aktuální situací v Turecku zatím žádný Čech nepřihlásil. "Zemětřesení není v turisticky exponované oblasti. Nicméně situaci pozorně sledujeme," řekla ČTK Aneta Kovářová z tiskového oddělení ministerstva zahraničí. Cestovní kanceláře v oblasti zasažené zemětřesením žádné české klienty nemají, řekl ČTK místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Zemětřesení mělo epicentrum u města Balikesir v západním Turecku, uvedly seizmologické ústavy. Podle tureckých médií otřes, který nastal kolem 19:00 SELČ, zaznamenali i obyvatelé Istanbulu. Již prvotní informace z oblasti hovořily o škodách na budovách.

Turecký ministr vnitra Yerlikaya v neděli pozdě večer uvedl, že jedna 81letá osoba zemřela poté, co ji záchranáři vyprostili ze sutin. Pátrací a záchranné operace byly podle něj ukončeny a nejsou žádné další známky vážných škod nebo obětí.

Turecko se nachází v seismicky aktivní oblasti. Samotný Istanbul, kde žije na 15 milionů lidí, se už mnoho let připravuje na možnost, že ho zasáhne silné zemětřesení, jak se stalo už několikrát v minulosti.

Tagy:
zemětřesení Vláda Turecko katastrofy
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Chcete slevy v jednom z největších supermarketů v Česku? Je to překvapivě lehké, proč to využívá stále tak málo lidí?

Následující článek

Tahle základní chyba možná ničí vaši zahrádku. Dávejte na ni pozor

Nejnovější články