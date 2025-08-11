Zemětřesení na západě Turecka si vyžádalo jednoho mrtvého a desítky zraněných
11. 8. 2025 – 10:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nedělní zemětřesení na západě Turecka o síle 6,1 stupně si vyžádalo jednoho mrtvého a 29 zraněných.
Šestnáct budov se zřítilo, oznámil podle agentury Reuters ministr vnitra Ali Yerlikaya.
Na generální konzulát v Istanbulu se v souvislosti s aktuální situací v Turecku zatím žádný Čech nepřihlásil. "Zemětřesení není v turisticky exponované oblasti. Nicméně situaci pozorně sledujeme," řekla ČTK Aneta Kovářová z tiskového oddělení ministerstva zahraničí. Cestovní kanceláře v oblasti zasažené zemětřesením žádné české klienty nemají, řekl ČTK místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.
Zemětřesení mělo epicentrum u města Balikesir v západním Turecku, uvedly seizmologické ústavy. Podle tureckých médií otřes, který nastal kolem 19:00 SELČ, zaznamenali i obyvatelé Istanbulu. Již prvotní informace z oblasti hovořily o škodách na budovách.
Turecký ministr vnitra Yerlikaya v neděli pozdě večer uvedl, že jedna 81letá osoba zemřela poté, co ji záchranáři vyprostili ze sutin. Pátrací a záchranné operace byly podle něj ukončeny a nejsou žádné další známky vážných škod nebo obětí.
Turecko se nachází v seismicky aktivní oblasti. Samotný Istanbul, kde žije na 15 milionů lidí, se už mnoho let připravuje na možnost, že ho zasáhne silné zemětřesení, jak se stalo už několikrát v minulosti.