Země, ve kterých zůstávají muži na ocet

Na nedostatek nezadaných žen (nebo mužů) si u nás sice mohou lidé stěžovat, ale v porovnání se světem je v Česku poměr relativně vyvážený. To v takovém Švédsku, Kataru nebo na Islandu mají muži skutečně problém najít si partnerku, protože je v zemi žen nedostatek...

Pro tento nepoměr existuje řada vysvětlení - od násilného zacházení s ženami, hromadnou migraci v důsledku války či genderovou nerovnost, kvůli níž ženy odcházejí ze své domovské země. Server Her Beauty připravil přehled patnácti zemí, kde mají muži problém najít dívku či ženu na vdávání.

15. LIBYE

V libyjské populaci připadá 1,07 muže na každou ženu a tento nepoměr mezi pohlavími je největší v Africe. V zemi se několik let táhla občanská válka, která vedla k exodu žen. Připočtěte k tomu tradičními omezeními svázanou roli žen v libyjské společnosti a nepřekvapí vás, že mnoho z nich nehodlá ve své domovině zůstat a vdát se za Libyjce.

14. FILIPÍNY

Z jedné z nejchudších zemí v Tichomoří odcházejí ženy pracovat do Austrálie, Asie a dokonce i na Blízký východ. V důsledku toho se poměr mezi muži a ženami, který je v současnosti 1,02 ku jedné, neustále zvětšuje. Nedávné statistiky také ukazují, že počet sezdaných párů klesá, což může posloužit jako další důkaz toho, že se mužům nedostává žen.

13. ISLAND

Když se řekne Island, obvykle vás napadnou dvě věci - je plný ledu, (což není pravda), a prakticky jediná osoba, o níž je známo, že odtud pochází, je Björk (no dobrá, tohle asi pravda je). Ale ještě jedna skutečnost stojí za zaznamenání - na Islandu žije příliš mnoho mužů... nebo příliš málo žen. V současnosti je tu o 1,7 procenta víc mužů než žen, což znamená, že spousta mužů pořádá večeři při svíčce sama pro sebe.

12. NORSKO

V posledních letech převýšil počet mužů v Norsku počet žen - především v důsledku imigrace. A v současnosti je v zemi asi o 12 tisíc osamělých mužů více. Norsko patří mezi nejliberálnější a genderově nejspravedlivější země na světě, ale nyní panují obavy, že by nerovnováha pohlaví mohla ohrozit pokrok, kterého ženy v posledních desetiletích dosáhly. Ale to ukáže až čas.

11. ÍRÁN

Poprvé v dějinách země žije v Íránu víc mužů než žen. Jedním z faktorů je skutečnost, že íránské ženy jsou vzdělané a často vyhledávají práci v zahraničí, aby uplatnily svou kvalifikaci. Přidejte k tomu neochotu mnoha moderních íránských žen vdát se a založit rodinu, dokud neodstartují svou kariéru, a pochopíte, proč mají Íránci problém najít lásku.

10. ŠVÉDSKO

Stejně jako v případě jejich norských sousedů začal i ve Švédsku pomalý, postupný nárůst počtu mužů. V současnosti je jich asi o 12 tisíc víc a předpokládá se, že toto číslo dál poroste. Jedním z problémů je bytová krize, kvůli které není dostatek domů, do nichž by se nové páry mohly nastěhovat. Proto čím dál tím víc obyvatel Švédska odchází do zahraničí, především pak proslulé švédské krásky. Mezitím se v zemi usadili imigranti z několika válkou sužovaných zemí, včetně 35 tisíc nezletilých chlapců.

9. AFGHÁNISTÁN

Kdysi dávno býval Afghánistán velmi pokrokovou společností, kde mohly ženy chodit po ulicích Kábulu v sukních! Ale poslední čtyři desítky let země nezažila nic jiného než válku a zkázu. A nepřekvapí ani to, že z hlediska práv žen je na tom země dost neradostně. V důsledku toho ženy a děti hromadně utíkají, zatímco muži zůstávají doma, aby bojovali.

8. NIGÉRIE

Poměr 1,04 muže na jednu ženu umísťuje Nigérii mezi nejméně vyvážené země z hlediska pohlaví na africkém kontinentu. Nucené sňatky v dětství, polygamie a ženská obřízka přiměly mnoho žen uprchnout ze země a hledat lepší život jinde. Dá se předpokládat, že nepoměr mezi muži a ženami dál poroste a před časem dokonce i nigerijská vláda vyjádřila znepokojení nad počtem mladých mužů, kteří si nemohou najít manželku.

7. ŘECKO

Tento středozemský stát býval startovním bodem pro běžence, kteří poté mířili do Británie nebo Francie. Ale relativně nízké ceny a nádherné počasí po celý rok nakonec rozhodly o tom, že se Řecko stalo pro mnoho z nich konečnou destinací. Značný počet nových imigrantů z Blízkého východu jsou muži, což vychyluje rovnováhu mezi pohlavími. Ženy navíc dostávají nižší mzdy než muži, což mnoho žen nutí přesunout se do jiné evropské země, kde se dočkají spravedlivějšího finančního ohodnocení.

6. EGYPT

Egypt je nejzalidněnější zemí arabského světa a patří mezi největší na africkém kontinentu. Poměr 1,05 muže na jednu ženu tudíž znamená značnou nerovnováhu. Navíc jde o tradičně paternalistickou společnost, kde se od žen očekává, že budou v domácnosti. Mnoho Egypťanek je ale studovaných a chce pracovat na poli vědy, lékařství či práva. Proto mnoho z nich odchází do jiných zemí... a spoustě Egypťanů zůstává jen osamělé srdce.

5. ČÍNA

V nejlidnatější zemi světa žije o 40 miliónů víc mužů než žen. Tento problém si tady do značné míry způsobili sami kvůli potratům plodů ženského pohlaví v zemi, kde stále převládá přesvědčení, že rodina musí mít mužského následníka. Rozdíl je ještě větší ve vesnicích, kde si rodiny chlapců a mužů tradičně mnohem víc cení. V poslední době se vláda konečně začala na tento problém zaměřovat - a mezitím si mohou čínští staří mládenci hledat nevěsty třeba v sousedním Rusku, kde je naopak nedostatek mužů.

4. USA

Dobrá, dát na tento seznam Spojené státy je tak trochu podvod. Podle posledního sčítání obyvatel v roce 2010 v USA žilo 157 milionů žen a 151,8 milionu mužů. Nicméně je tu několik velkých měst, kde muži početně převyšují ženy - především Los Angeles a Las Vegas. Zatímco v LA je o 90 tisíc víc svobodných mužů než žen, v Las Vegas připadá 103 mužů starších 18 let na každých 100 žen. Takže pokud jste osamělá žena, co miluje celoroční slunce a hrací automaty, pak v Los Angeles a Las Vegas by na vás mohla čekat otevřená mužská náruč... a ne jedna.

3. INDIE

Do roku 2024 má Indie předehnat Čínu coby nejlidnatější zemi světa, ale trpí vážným nedostatkem žen. Poměr nyní je 1,08 muže na jednu ženu, což znamená, že mužů je o zhruba 37 miliónů víc. Příčinou je stejně jako v Číně preference mužských potomků. A bohužel se zdá, že tento trend se bude v nadcházejících letech ještě prohlubovat.

2. SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY (SAE)

Na přelomu 20. století měly SAE jen 40 tisíc obyvatel, z nichž 22 tisíc tvořily ženy. Objev ropy ale změnil tuto poušť lemovanou rybářskými vesnicemi v neskutečně bohatou, moderní turistickou destinaci. Cizinci tvoří 85 procent obyvatel země a jsou to převážně muži.

1. KATAR

Na první příčku seznamu se tato na ropu bohatá blízkovýchodní země dostala s naprostou převahou. Poměr mezi muži a ženami je tu 3,41 ku jedné. S výjimkou SAE nemá žádná jiná země vyšší nepoměr mezi počtem mužů a žen než 1,54 ku jedné. Za tuto situaci Katar vděčí přílivu mužských imigrantů, kteří nyní tvoří až 94 procent veškeré pracovní síly. Vláda nemá problém udělovat víza mužům, které potřebuje na manažerské pozice či stavební práce, ale pro ženy je téměř nemožné dostat vízum, pokud nepocházejí ze zemí, jako je Kanada nebo Velká Británie.