Země v plamenech. Rozzlobení Řekové kritizují vládu za reakci na ničivé požáry

Požáry se v Řecku rozhořely během týdenní vlny veder, která byla nejhorší za posledních 30 let. V zemi pomáhají i zahraničí hasiči.

Když plameny o víkendu pohlcovaly dům Steliose Kokkinelise na severním předměstí Atén a záchranné složky nebyly schopné přijít na pomoc, dvaaosmdesátiletý Řek se rozhodl nevyslyšet výzvu k evakuaci a vzít věc do vlastních rukou, napsala agentura Reuters.

„Schoval jsem se, aby mě nenašli. Přesunul jsem se na druhou stranu svého domu a začal bojovat s ohněm svou vlastní vodou, jinak by shořel,“ řekl muž, který si postavil třípatrovou budovu poté, co 25 let strávil v Jihoafrické republice.

Stovky protestujících se včera shromáždily před řeckým parlamentem v reakci na přístup vlády k řešení rozsáhlých požárů i na chybějící hasiče | zdroj: Profimedia

Jeho dceři Irini tekly slzy, když líčila, jak utekla, aniž by věděla, co se stalo s jejím otcem. Nevěděla ani, zda byl zničen dům, který s otcem její rodina sdílí.

„Pokud by otec nezůstal, náš dům by shořel,“ řekla. „Hasiči nikde nebyli. Naštěstí tu byli dobrovolníci,“ dodala. „Cítím hněv, nic jiného.“

Vyčerpaní hasiči a pomoc z ciziny

Snímky ze sociálních sítí zobrazující vyčerpané hasiče spící na zemi, stále oblečené v kouřem zašpiněných uniformách, ukazovaly, pod jakým náporem se řecké záchranné složky ocitly.

Evropské země vyslaly téměř 1000 hasičů, devět letadel a 200 vozidel, aby pomohly Řecku v boji s ničivými požáry u Atén a na dalších místech země.

S příchodem posil se však někteří Řekové ptali, proč místní hasiči potřebují pomoc. Televizní reportáže a sociální sítě byly plné rozzlobených komentářů o nedostatku požárníků, kteří by mohli čelit plamenům. Jejich početní stavy dávaly do kontrastu s nepoměrně velkým množstvím policistů.

„Děkujeme všem zemím, které poskytly protipožární pomoc,“ komentoval jeden uživatel twitteru. „Pokud byste potřebovali policajty, dejte nám vědět.“

„Po desetiletí úspor, které dopadly na veřejné služby, je řecký hasičský sbor citelně oslabený,“ řekl šéf federace řeckých hasičů Dimitris Stathopulos. Podle něj by se mělo okamžitě nabrat na 5000 hasičů.

„Neustále máme pohotovost,“ říká Stathopulos. „V březnu jsme měli deset dní záplav, pak sníh. Na aténském předměstí Varympompi a na ostrově Euboia budeme 20 dní s 500 hasiči. Teploty byly v ranných fázích požáru Varympompi minulý týden tak vysoké, že se voda vypařila, než stihla z hasičského letadla dopadnout na plameny,“ dodal.

Premiér Kyriakos Mitsotakis minulý týden řekl, že bude čas na „kritiku a sebekritiku“ způsobu, jakým úřady reagovaly na požáry, které vypukly v době řady extrémních povětrnostních jevů po celém světě.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) při OSN nově varoval, že svět je nebezpečně blízko nekontrolovatelnému globálnímu oteplování.

V červnu řecké ministerstvo civilní ochrany oznámilo plán protipožární ochrany ve výši 1,7 miliard eur (43 miliard korun), který je zčásti financovaný Evropskou investiční bankou a Evropskou unií a který předpokládá obměnu stárnoucího leteckého parku i nábor nových hasičů.

V sobotu přední vládní činitel Akis Skertsos v souvislosti s kritikou uvedl, že v počtu požárních letadel je na tom Řecko lépe než ostatní země ve Středomoří. Podle něj vzrostly výdaje na civilní ochranu o 56 procent v posledních třech letech, hasičů v trvalém i dočasném zaměstnaneckém poměru přibylo o 16 procent na bezmála 15 000. Řecko má nyní 74 hasičských letadel v porovnání s 51 v roce 2018, dodal.

Nynější požáry nezpůsobily ani zdaleka tolik obětí jako ty z roku 2018, které zabily přes 100 lidí a poškodily důvěru veřejnosti ve vládu levicové strany Syriza, která následně prohrála volby.

Ačkoli opozice vládu zatím nekritizuje, veřejný hněv by mohl pokračovat dlouho poté, co budou plameny uhašeny. „Vláda by měla co nejdřív rezignovat. Neudělali absolutně nic, nula,“ říká Makis Ladojannakis, sedmasedmdesátiletý obyvatel města Pefki v severní části ostrova Euboia, kde probíhá evakuace obyvatel pomocí trajektů. „Všichni jsou zoufalí. Všichni jsou zklamaní.“