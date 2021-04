Zeman se vyjádřil k Vrběticím, podle opozice otevřel dveře ruským dezinformacím

Prezident Miloš Zeman se po týdnu vyjádřil ke zjištění českých bezpečnostních složek, podle kterých jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích podezřelí agenti GRU.

Pokud se potvrdí účast ruských agentů na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, měla by Ruská federace za teroristický čin zaplatit například neúčastí společnosti Rosatom v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Prezident to uvedl v dnešním televizním projevu. Zmínil, že v kauze plně důvěřuje Policii ČR a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které vyšetřování dozoruje. Přeje si, aby na vyšetřování byla nasazena maximální kapacita. Nezvratným důkazem pro něj bude výsledek policejního vyšetřování.

Prezident chce, aby „občané České republiky měli plnou informovanost a nic se neutajovalo“. Uvedl také, že podle zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) neexistují důkazy ani svědectví, že by ruští agenti byli ve vrbětickém areálu. „Z toho ovšem nevyplývá, že podezření z jejich účasti není vážné,“ uvedl ve zhruba desetiminutové řeči. „To, že BIS neprokázala jejich účast, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli,“ dodal.

Policejní vyšetřování podle Zemana pracuje s hypotézou, že tam dvojici agentů mohl provést jeden z majitelů firmy Imex. Později doplnil, že pracovník Imexu odmítl vypovídat na detektoru lži, což může vyvolávat pochybnosti. Za prokázanou pak Zeman považuje bulharskou stopu. Bulharského obchodníka se zbraněmi usvědčuje kupní smlouva a vyplacená záloha za odběr, řekl.

Prezident ke kauze promluvil poprvé po týdnu od jejího otevření. V projevu se nevyjádřil k navazující diplomatické roztržce s Ruskem. Česko po odhalení zjištění bezpečnostních složek vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko angažmá odmítá a v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Ve čtvrtek ministerstvo zahraničí rozhodlo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka. Zeman k tomu dnes řekl, že by uvítal, aby na velvyslanectví byli odborníci na ekonomickou a kulturní spolupráci, ne 18 špionů.

Na dotaz moderátorky později prezident uvedl, že nebyl v posledních dnech v kontaktu s ruskou stranou, a pokud ví, ani jeho spolupracovníci v kontaktu nebyli. Pochybuje, že Rusové agenty vydají. „To, že by nám Rusové agenty vydali, nebo umožnili jejich výpověď, bych uvítal, ale pochybuji o tom,“ uvedl. Reakci Ruska na vypovězení českých diplomatů vnímal podle svých slov negativně, protože nic neprovedli.

„Ač podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila například neúčastí v tendru na Dukovany. Pokud naopak podezření bude vyvráceno, pak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život. Počkejme tedy bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetřování a poté teprv rozhodněme,“ uvedl prezident.

V rozhovoru po projevu prezident na konstatování, že vláda už přijala v pondělí usnesení, že se Rosatom nebude účastnit bezpečnostního posouzení tendru na dostavbu Dukovan, uvedl, že proti tomu nic nemá. „Samozřejmě za předpokladu, že to Rusové skutečně udělali, ale nezapomeňte, že o tom tendru bude, jak říká i premiér Babiš, rozhodovat až budoucí vláda po volbách,“ řekl.

Prezident v projevu uvedl, že policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že areálem mohl agenty provést jeden z majitelů zbrojařské firmy Imex. „Toto podezření je zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit. V každém případě pokud by se prokázalo, že tam byli, není o čem diskutovat,“ uvedl. Důkazem by podle hlavy státu mohly být třeba e-maily, kterými se agenti dožadovali vstupu do areálu.

Žádná suverénní země si podle Zemana nemůže dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva občané a byla způsobená miliardová škoda. „Na druhé straně pracujeme s dvěma vyšetřujícími verzemi. Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny,“ konstatoval.

Zeman nejmenuje Koudelku generálem

Prezident Miloš Zeman letos zřejmě opět nepovýší ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS), plukovníka Michala Koudelku, do hodnosti brigádního generála. Zatím pro to nevidí důvod. Naznačil ale, že by Koudelku mohl povýšit příští rok po vyšetření výbuchů ve Vrběticích. Proti Koudelkovi i kontrarozvědce má výhrady dlouhodobě. Vláda má o návrhu na Koudelkovo povýšení znovu jednat v pondělí.

„Zatím k tomu nevidím důvod. Počkám si, jak skončí vyšetřování (výbuchů ve Vrběticích), které je de facto teprve na začátku. Nezapomeňte, že se setkáváme s informacemi, které jsou, řekněme, staré 14 dní. Právě proto se ptám, co se dělo šest let. Kdyby se ukázalo, že on odvedl dobrou práci, tak ho možná příští rok povýším. Zatím pro to nejsou důvody,“ uvedl Zeman.

V projevu Zeman uvedl, že ve vrbětické kauze plně důvěřuje Policii ČR a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které vyšetřování dozoruje. BIS neuvedl. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) chce práci kontrarozvědky pro českou bezpečnost ocenit a navrhla, aby Koudelka obdržel státní vyznamenání. Udělování vyznamenání rovněž patří mezi pravomoci prezidenta.

Zeman dosud nevyhověl pěti návrhům na Koudelkovo povýšení. Naposledy jej opomenul při jmenování loni v říjnu. Ve zdůvodnění podle médií mělo být, že Koudelka neplní své povinnosti, dlouhodobě zamlčuje a neposkytuje informace zákonným adresátům a zveřejňuje informace v rozporu se zákonem.

Prezident dnes zmínil, že před půl rokem požadoval po BIS seznam ruských agentů, když měl pochybnosti o tzv. špionománii, a jeho poradci připravili dotaz, který měl tyto pochybnosti potvrdit, nebo vyvrátit. Koudelka mu prý slíbil, že BIS informace poskytne, ale dosud se tak nestalo. „BIS porušila pravidla hry, která říkají, že pokud o něco požádá prezident republiky, tak že se mu má vyhovět a že se mu tyto informace mají poskytnout,“ dodal.

Vláda Koudelkovo jmenování generálem zdůvodňuje vysokými profesními a osobními kvalitami a také velmi dobrými výsledky dosahovanými BIS. Podobně jako parlamentní komory hodnotí premiér opakovaně práci BIS pozitivně. „Pan Koudelka dělá svou práci dobře a v tom se s prezidentem lišíme,“ řekl loni Babiš. Koudelkův pětiletý mandát končí letos v srpnu, BIS chce vést i nadále.

Opozice: Zeman otevřel dveře ruským dezinformacím

Prezident Miloš Zeman podle opozičních politiků pootevřel svým dnešním projevem k vyšetřování výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 dveře ruské dezinformační kampani. Rozmělnil a zpochybnil podle nich už známé informace i práci zpravodajců, podle části poslanců lhal ve prospěch Ruské federace. V komentářích na sociálních sítích se také pozastavili nad tím, že se prezident nenechal informovat zástupci Bezpečnostní informační služby. Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila sdělil prezident veřejnosti údaje z živého případu, čímž ohrozil vyšetřování i bezpečnost ČR. Některé informace naopak vynechal.

„Nechápu, co to mělo za smysl, k čemu směřujeme,“ uvedl v televizi Prima s tím, že je šokován. Vicepremiér Jan Hamáček konstatoval, že je rád za to, že v základních krocích jednají ústavní činitelé ve shodě. „Potvrdil, že ho vláda informovala, potvrdil, že naše kroky podpořil. Jsem rád, že v zásadních krocích jednají ústavní činitelé ve shodě,“ napsal Hamáček ČTK. V narážce na konstatování Zemana, že má Hamáčka rád, doplnil, že má Zemana také rád, proto ho nechce kritizovat.

Podle předsedy ODS Petra Fialy „mimořádný projev“ prezidenta nic mimořádného nepřinesl. „Miloš Zeman to všechno mohl říct už před týdnem. Jsme v absurdní situaci: celá země si oddechla, že se prezident nepostavil přímo proti zájmům České republiky. Jen všechno tak nějak zpochybnil. Tak na tom bohužel jsme,“ uvedl.

Podle poslance hnutí STAN Jana Farského měl Zemanův projev základní účel - otevřít brány pro ruskou dezinformační kampaň. „Rozmělnil, zpochybnil, verzi „kdo ví, jak to bylo“ podpořil,“ uvedl.

Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že od vrchního velitele ozbrojených sil by očekával, že umí analyzovat rychleji. „Nechápu, že se nesetkal s řediteli našich informačních služeb. Zcela vynechal zásadní události v Británii v roce 2018, které přinesly důležité momenty i pro vyšetřování okolo Vrbětic!“ napsal.

Po dlouhém čekání Zeman podle předsedy STAN Víta Rakušana opět ukázal, že v těžkých chvílích země nutně postrádá hlavu státu, která se postaví na stranu občanů. „Jako člen sněmovního bezpečnostního výboru musím konstatovat, že nemá přesné informace a buď je interpretuje veřejnosti schválně nesprávně, nebo je jen pomýlen,“ uvedl na twitteru. Informace, které dostali poslanci výboru, jsou podle Rakušana úplné. „Na základě toho se musím postavit na stranu našich zpravodajců. Mohu se jen dohadovat, proč zlehčuje agresi Ruské federace. Mohu se jen dohadovat, proč otevírá brány pro dezinformační kampaně,“ uvedl.

Podobně se vyjádřil i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Ve Sněmovně, ale i našim partnerům v EU a NATO byly předloženy důkazy. Přesto pan prezident hovoří v rovině hypotéz a zpochybňuje důvěryhodnost bezpečnostních služeb vlastní země. Věřím, že nehledě na tento relativizující projev vláda bude pokračovat v sebevědomé politice,“ komentoval projev.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové nešlo o projev pro české občany, ale pro Ruskou federaci. „Bagatelizace, vnášení pochybností, pomlouvání. To vše umně zaobaleno. Tohle není prezident. Díky hlasům ANO, ČSSD, SPD a KSČM neprošla ve Sněmovně ústavní žaloba. Budu dělat vše pro to, aby většina po volbách byla jiná,“ uvedla.

Její stranická kolegyně Helena Langšádlová uvedla, že Zeman prokázal, že mu nedělá problém lhát ve pospěch ruských zájmů a ohrožovat bezpečnost země. Zmínila, že poslanci ve výborech důkazy tajných služeb viděli a ve svých usneseních závěry tajných služeb jasně podpořili. „Dnes už nikdo nemůže pochybovat o tom, že prezident je velezrádce,“ uvedla na facebooku.